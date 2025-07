EQS-News: SAVE THE DATE: 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 mit namhaften börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 07. Juli 2025

Die 40. Jubiläums-MKK findet am 12. und 13. November 2025 im The Charles Hotel in München statt. An beiden Konferenztagen präsentieren sich rund 60 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vor etwa 400 Investoren, Vermögensverwaltern, Family Offices, Analysten sowie Finanzjournalisten.

Anmeldung:

Ab Kalenderwoche 40 startet die Anmeldung über unsere Website www.mkk-konferenz.de. Das vollständige Konferenzprogramm steht ebenfalls ab KW 40 online zur Verfügung.

Folgende Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt:

Sie möchten Ihr Unternehmen auf der MKK präsentieren?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Unternehmen einem hochkarätigen Fachpublikum vorzustellen und Ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt zu stärken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de

Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!

Kontakt für allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de

SAVE THE DATE 2026

41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

