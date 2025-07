Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 07.07.2025 / 15:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.07.2025 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Preview Q2: Zolldiskussionen dürften Auftragseingang belasten LPKF wird am 24. Juli die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Der Auftragseingang dürfte u.E. die Effekte der anhaltenden Zolldiskussionen zeigen und unterhalb des Vorjahres liegen. Daher reduzieren wir unsere Prognosen für das Gesamtjahr, die zuletzt einen relevanten Auftragseingang im zweiten Quartal impliziert hatten. Dagegen dürfte LPKF die eigene Quartals-Guidance erreicht haben. [Tabelle] Zolldiskussionen dürften zu Auftragsverzögerungen geführt haben: Die Q2-Zahlen dürften vor allem hinsichtlich des Auftragseingangs schwach ausfallen. Bereits im Q1-Earnings Call Ende April wies CEO Dr. Fiedler auf eine abwartende Haltung hinsichtlich von Neuaufträgen hin, die sich im gesamten zweiten Quartal fortgesetzt haben dürfte. Im Fokus steht in den kommenden Tagen eine mögliche Einigung der EU mit den USA bis zum 09. Juli sowie die weiteren Verhandlungen der USA mit asiatischen Ländern (u.a. Taiwan), in denen viele Kunden LPKFs produzieren. Eine weitere Verlängerung des Moratoriums würde zwar u.E. kurzfristig Entlastung schaffen, jedoch die mittelfristige Planungsunsicherheit nicht beseitigen. Q2 dürfte solide ausgefallen sein: Im zweiten Quartal dürfte LPKF die Mitte der eigenen Guidance erreichen. Diese war mit einer Umsatzerwartung von 28-35 Mio. EUR sowie einem prognostizierten adj. EBIT von -1,7 bis +3,0 Mio. EUR vergleichsweise breit gefasst, um der externen Unsicherheit Rechnung zu tragen. Unsere Top Line-Erwartung i.H.v. 30,9 Mio. EUR würde einer leichten Verbesserung ggü. dem Vorjahreswert entsprechen und u.a. durch weiteres Wachstum der auf LIDE basierenden Produktlinien zustande kommen. Die hohe inkrementelle adj. EBIT-Verbesserung, die wir mit +1,1 Mio. EUR yoy prognostizieren, dürfte die weiteren Fortschritte im Kostensenkungsprogramm reflektieren (siehe Comment vom 31.03.2025). Dieses sollte mit dem neuen CFO Peter Mümmler, der seit April für LPKF tätig ist, fortgesetzt werden. Beim Auftragseingang prognostizieren wir aufgrund der momentanen Kundenzurückhaltung infolge der ungewissen Zollsituation einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Fazit: Die politischen Unsicherheiten rund um mögliche neue Zölle haben den Auftragseingang im Q2 voraussichtlich deutlich belastet. Da bis zuletzt der erwartete Großauftrag für LIDE-basierte Produkte nicht eingegangen ist, dürfte sich dieser umsatzseitig in das Jahr 2026 verschieben. Wir senken unsere Prognosen entsprechend, bestätigen jedoch Kaufempfehlung und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6552e959b0ca2c69cd1744076963ccdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2166290 07.07.2025 CET/CEST °