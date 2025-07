dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die seit dem Rekord Anfang Juni vorherrschende Korrektur bleibt intakt. Nach dem starken Wochenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax am Dienstag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.010 Punkte. Der Zollkonflikt mit den USA bleibt eine Hängepartie. Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle gegen mehrere Länder und auch die Europäische Union von diesem Mittwoch auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe mit unterschiedlich hohen Zöllen an mehrere Länder veröffentlicht. Auf die Frage, ob diese Frist verbindlich sei, sagte er: "Ich würde sagen verbindlich, aber nicht zu 100 Prozent."

USA: - SCHWACH - Die US-Aktienmärkte haben am Montag angesichts massiver US-Zolldrohungen gegen Japan und Südkorea geschwächelt. Dass Präsident Donald Trump die ersten von mehreren angekündigten Briefen mit neuen Zollbestimmungen verschickt hat, sorgte zeitweise für Druck an der Wall Street. Bis Handelsschluss erholten sich die Indizes jedoch von ihren Tagestiefs, nachdem das Weiße Haus die Frist für die bislang für diesen Mittwoch angepeilten Zölle auf den 1. August verschoben hatte. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende gab der Dow Jones Industrial um 0,94 Prozent auf 44.406,36 Punkte nach.

ASIEN: - GEWINNE - Der Zollstreit mit den USA hat die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Dienstag weiter im Griff. Massive Zolldrohungen gegen Japan und Südkorea dämpften die Stimmung. Für etwas Erleichterung sorgte aber, dass das Weiße Haus die Frist für die bislang für diesen Mittwoch angepeilten Zölle gegen zahlreiche Länder auf den 1. August verschoben hat. Das lässt mehr Zeit für weitere Verhandlungen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um 0,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,8 Prozent.

DAX 24.073,67 1,20% XDAX 23.976,85 1,09% EuroSTOXX 50 5.341,54 1,00% Stoxx50 4.479,75 0,34% DJIA 44.406,36 -0,94% S&P 500 6.229,98 -0,79% NASDAQ 100 22.685,57 -0,79%

Bund-Future 129,95 -0,12%

Euro/USD 1,1742 0,29% USD/Yen 145,95 -0,07% Euro/Yen 171,37 0,22%

Bitcoin 107.999 -0,27% (USD, Bitstamp)

Brent 69,27 -0,30 USD WTI 67,58 -0,35 USD

