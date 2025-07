GNW-News: Medicines for Poland gibt bekannt: Ohne pharmazeutische Fabriken wird Europa jeden Krieg verlieren

^BRÜSSEL, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Notwendigkeit, einen Fonds aus

dem EU-Haushalt einzurichten, um die Produktion kritischer Arzneimittel in Europa zu unterstützen, ist eine Schlussfolgerung aus einer Analyse der Auswirkungen des Krieges auf die Verfügbarkeit von Arzneimitteln in der Ukraine. Medicines for Poland: Die Europäische Kommission sollte die bestehende Pharmaindustrie in Europa konkret unterstützen, um die Verlagerung der Produktion kritischer Arzneimittel und ihrer Inhaltsstoffe zurück in die EU zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa als Region mit hohem industriellem Potenzial liegen sollte. Während des Meetings des Ausschusses für öffentliche Gesundheit (26. Juni dieses Jahres), das dem Gesetzentwurf über kritische Arzneimittel gewidmet war, wurden die Empfehlungen aus dem Bericht ?Sicherheit der Arzneimittelversorgung für die militärische Sicherheit Polens und Europas" (https://www.sgh.waw.pl/sites/sgh.waw.pl/files/2025-06/think-tank-dla-ochrony- zdrowia-bezpieczenstwo-lekowe-polski.pdf) von Experten der Warschauer Wirtschaftsschule und des polnischen Verteidigungsministeriums erörtert. Erkenntnisse aus dem Krieg Die Autoren des Berichts haben die Lage in der Ukraine nach dem russischen Einmarsch analysiert und Empfehlungen für die EU-Länder ausgearbeitet. Der Bericht zeigt, dass der Pharmamarkt in der Ukraine zwischen 2015 und 2022 zwar rasch gewachsen ist und die inländische Produktion rund 70 % aller in Apotheken verkauften Arzneimittel ausmachte, die Vorräte an wichtigen Medikamenten in der ersten Phase des Krieges jedoch in vielen Fällen auf weniger als 10 Tage sank. Obwohl im Jahr 2020 in der Ukraine 115 Arzneimittelhersteller und 400 Vertreiber registriert waren, kam es zu einem Mangel an Medikamenten, insbesondere an Herz- Kreislauf-Medikamenten und Chemotherapeutika, was eine unmittelbare Gefahr für das Leben der Patienten darstellte. In Mariupol in der Region Donezk beispielsweise waren Patienten mit Krebs, Diabetes, Tuberkulose und Schilddrüsenerkrankungen von Medikamentenengpässen betroffen. Andere Regionen meldeten Engpässe bei Antibiotika und Medikamenten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen. Nur externe Lieferungen von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung leisteten lebenswichtige Unterstützung. Die Mitautorin des Berichts, Prof. Monika Raulinajtys-Grzybek von der Warschauer Wirtschaftsuniversität, forderte die Erstellung einer Karte der Ressourcen der chemischen und pharmazeutischen Industrie in der EU sowie die Einbeziehung des Themas Arzneimittelversorgung in Zivilschutzübungen. Sie empfahl die Einrichtung eines speziellen Fonds zur Unterstützung der Herstellung kritischer Arzneimittel im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens der EU, die Finanzierung der Herstellung kritischer Arzneimittel aus nationalen Listen im Rahmen des STEP- Programms und den Schutz der pharmazeutischen Industrie vor Energieversorgungsunterbrechungen in Krisenzeiten. Prof. Joanna ?ukowska von der Warschauer Wirtschaftsuniversität, Mitautorin des Berichts, wies darauf hin, dass die Liste der Bedürfnisse, die im Rahmen des von Unternehmern umgesetzten Plans zur Versorgungssicherheit der Streitkräfte gemeldet werden, um die Herstellung von Arzneimitteln und medizinischen Hilfsgütern sowie die Aufrechterhaltung der Produktionskapazitäten in Friedenszeiten erweitert werden muss. Außerdem sollten wichtige pharmazeutische Fachkräfte im Falle einer Mobilmachung und in Kriegszeiten vom aktiven Militärdienst befreit werden. Ohnmachtgesetz Das im März dieses Jahres vorgelegte Gesetz über kritische Arzneimittel zielt darauf ab, das Risiko von Arzneimittelengpässen in Europa, insbesondere bei Arzneimitteln, die für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind, zu minimieren, indem die Unabhängigkeit der EU von Lieferanten aus Drittländern erhöht wird. Im Jahr 2024 verabschiedete die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) eine aktualisierte Fassung der EU-Liste kritischer Arzneimittel, die 270 Wirkstoffe enthält. Ich wünsche mir, dass unsere Maßnahmen realistisch und wirksam sind und nicht nur auf Diskussionen über die Notwendigkeit einer verstärkten Sicherheit beruhen. Die von der Europäischen Kommission für den Zeitraum 2026-2027 bereitgestellten 80 Millionen Euro zur Umsetzung des Gesetzes über kritische Arzneimittel für 27 Länder sind bei weitem nicht ausreichend", erklärte MEP Bartosz Ar?ukowicz. ?Wir müssen die Arzneimittelversorgung in der EU sicherstellen, und das Gesetz über kritische Arzneimittel ist ein guter Anfang. Allerdings sind einige wesentliche Änderungen erforderlich", räumte MEP Adam Jarubas, Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Gesundheit des Europäischen Parlaments, ein. MEP Tomislav Sokol wies darauf hin, dass wir uns für zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Produktion kritischer Medikamente einsetzen müssen. ?Der mehrjährige Finanzrahmen muss die Umsetzung des Gesetzes über kritische Arzneimittel gewährleisten", argumentierte er. Prof. Monika Raulinajtys-Grzybek fügte hinzu, dass es sinnvoll sei, Synergien zwischen Ausgaben für militärische Zwecke und für kritische Medikamente zu prüfen. Eine neue Definition von Sicherheit - Arzneimittel als strategische Infrastruktur Während einer früheren Debatte über diesen Bericht am 25. Juni auf einem Meeting des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in Brüssel erinnerte Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, Direktorin der Abteilung für Arzneimittelpolitik und Pharmazie im Gesundheitsministerium, daran, dass die polnische Ratspräsidentschaft in Brüssel das Bewusstsein für die Bedeutung der Arzneimittelsicherheit geschärft habe. ?Medikamente, insbesondere lebenswichtige, müssen vor Ort verfügbar sein, unabhängig von globalen Turbulenzen, Lieferkettenstörungen oder bewaffneten Konflikten. Heute ist dies nicht mehr nur ein Postulat, sondern eine strategische Notwendigkeit. Instrumente wie STEP müssen ausgebaut werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch das Recht haben, Finanzmittel für Arzneimittel zu beantragen, die aus ihrer Sicht von strategischer Bedeutung sind, aber nicht unbedingt auf der gemeinsamen Liste der EU stehen. Die Sicherheit der Arzneimittelversorgung ist keine Frage des Marktes, sondern eine Frage der Widerstandsfähigkeit der gesamten Europäischen Union und der NATO als Ganzes", betonte MEP El?bieta ?ukacijewska. Krzysztof Kope?, Präsident von Medicines for Poland, einer Organisation, die die größten pharmazeutischen Unternehmen vertritt, die Arzneimittel auf dem Gebiet Polens herstellen, betonte, dass die Hersteller zuverlässige Sicherheitspartner sind, die bereit sind, wichtige Arzneimittel herzustellen. ?Das Gesetz über kritische Arzneimittel muss jedoch an die sich rasch verändernde geopolitische Lage angepasst werden und gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Hersteller schaffen, die auf dem EU-Markt mit asiatischen Produzenten konkurrieren", erklärte er. MEP Adam Jarubas wies darauf hin, dass Polen auch ein wichtiger Produktionsstandort für wichtige Medikamente für kleinere osteuropäische Länder sein könnte. Laut Grzegorz Rychwalski, Berater des EWSA und Vizepräsident von Medicines for Poland, sollte die Kommission konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der bestehenden Industrie in Europa einleiten, um die Rückkehr kritischer Arzneimittel und ihrer Bestandteile in die EU zu ermöglichen, wobei Mittel- und Osteuropa als Region mit hohem industriellem Potenzial zu berücksichtigen sind. Quelle: Medicines for Poland °