Merz: Wollen USA Patriot-Systeme für Ukraine abkaufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Deutschland hat der US-Regierung angeboten, ihr Patriot-Luftabwehrsysteme für die Ukraine abzukaufen.

"Ich stehe dazu im Austausch mit der amerikanischen Regierung und Präsident Trump", sagte Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag am Rande der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom. "Wir stehen bereit, auch zusätzliche Patriot-Systeme aus den USA zu erwerben und sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen", fügte er hinzu.

Er habe darüber mit US-Präsident Donald Trump vergangenen Donnerstag gesprochen und ihn gebeten, diese Systeme zu liefern. "Die Amerikaner brauchen sie zum Teil auch selbst. Sie haben aber auch sehr viele", sagte er zu den Patriot-Systemen, die vor allem für die Abwehr von Raketen wichtig sind. Die Verteidigungsminister beider Länder würden darüber sprechen. "Das ist nicht endgültig entschieden", betonte Merz. Trump hatte zuletzt angedeutet, dass er der Ukraine doch wieder militärische Hilfe leisten könnte. Russland wiederum überzieht das 2022 überfallene Nachbarland seit Tagen mit intensiven Drohnen- und Raketenangriffen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)