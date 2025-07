Ein Drittel mehr Elektroautos im ersten Halbjahr zugelassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Elektroautomarkt in Deutschland kommt in Schwung.

Im ersten Halbjahr wurden mit 248.726 Fahrzeugen 35,1 Prozent mehr Elektroautos zugelassen als im Vorjahr, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mitteilte. Insgesamt lag der Anteil der Autos, die ausschließlich über einen Elektroantrieb verfügen, bei 17,7 Prozent und damit höher als in den Vorjahren. Zählt man Hybridautos mit und ohne externen Stromanschluss sowie Wasserstofffahrzeuge dazu, verfügen inzwischen mehr als die Hälfte der in Deutschland neu zugelassenen Autos über einen elektrifizierten Antrieb.

Führender Hersteller bei reinen Elektroautos war von Januar bis Juni Volkswagen: Der Wolfsburger Konzern setzte 52.445 Elektroautos der Kernmarke VW ab und damit mit großem Abstand so viele wie kein anderer Autobauer. An zweiter Stelle stand BMW, gefolgt von den VW-Konzernmarken Skoda und Audi. Der langjährige Platzhirsch Tesla rutschte dagegen massiv ab. In der Europäischen Union gelten seit diesem Jahr schärfere CO2-Grenzwerte für Autobauer, die nach Einschätzung von Experten nur mit einem höheren Anteil von Elektroautos erreicht werden.

