GNW-News: EU-Prüfungen zu Aktivitätsspielzeug für Kinder zeigen weitreichende Mängel

BRÜSSEL, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein erheblicher Anteil der in der EU

verkauften Aktivitätsspielzeuge für Kinder entspricht nicht den EU-Normen, wie Prüfungen an einer Stichprobe von 89 Schaukeln, Aktivitätstürmen und Kletterspielzeug für den Innenbereich gezeigt haben. Das ist das Ergebnis der Prüfkampagne JACOP 2024, die von der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission (GD GROW) organisiert wurde. ESN (European Service Network S.A.) erstellt das Kommunikationsmaterial und verwaltet die Kommunikationskampagne für JACOP 2024. Es ist Teil eines Konsortiums, das von EY geleitet wird und das einen Rahmenvertrag von EISMEA und DG GROW (Referenz: EISMEA/2021/OP/0016) erhalten hat. Die Produkte wurden aufgrund bestehender Bedenken über die Einhaltung der EU- Normen ausgewählt und in einem akkreditierten Labor in Spanien geprüft. Die wichtigsten Mängel betreffen die Stabilität, die Gefahr des Einklemmens von Kopf und Hals, Fingern, Haaren und Kleidung des Kindes, Schwierigkeiten beim Zusammenbau des Produkts und die maximale Höhe über dem vorgeschriebenen Grenzwert. Andere Bedenken umfassen abnehmbare Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten, und scharfe Kanten. Nur 15 (17 %) der untersuchten Produkte entsprachen den EU-Normen für sicheres Spielzeug. Die Ergebnisse dieses Projekts haben deutlich gemacht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher unsichere Produkte den Marktaufsichtsbehörden melden müssen, damit diese Maßnahmen ergreifen können, um sie vom Markt zu nehmen. Die Kontaktdaten, aufgeschlüsselt nach Land und Produkt, finden Sie hier (https://single-market- economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market- surveillance/organisation_en). Die Marktaufsichtsbehörden empfahlen weiterhin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nur Produkte mit der CE-Kennzeichnung erwerben. Diese ist eine Garantie, dass sie auf die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen der EU geprüft wurden. Weitere Informationen finden Sie unter: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu- testing-childrens-activity-toys-shows-wide-ranging-failures-2025-06-25_de) oder senden Sie uns eine E-Mail an: jacop2024@esn.eu