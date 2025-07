GNW-News: Mohawk-Auswirkungsbericht hebt Fortschritte hervor

^CALHOUN, Georgia, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute seinen 16. jährlichen Impact-Bericht (https://mohawkind.com/esg/) veröffentlicht, in dem die Fortschritte bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens, neue umweltfreundliche Produkte für den Wohn- und Gewerbebereich sowie Aktivitäten vorgestellt werden, die den Mitarbeitern und Gemeinden des Unternehmens sowie dem Planeten zugutekommen. ?Bei Mohawk investieren wir in bewährte Lösungen, die unsere Umweltbelastung reduzieren, unser Geschäft stärken und unseren Kunden zugutekommen", erklärt Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer. ?Wir entwickeln unsere Produkte so, dass sie CO?-Emissionen reduzieren, einen höheren Anteil an recycelten Materialien enthalten, ein zirkuläres Design aufweisen und eine längere Lebensdauer haben. Es ist unsere Mission, umweltfreundliche Produkte zu liefern, die Architekten, Designer, Bauherren und natürlich auch Verbraucher begeistern und inspirieren." Als weltweit größter Bodenbelagshersteller bietet Mohawk ein umfassendes Sortiment an Produkten für den privaten und gewerblichen Bereich, die in rund 180 Ländern vertrieben werden. Dazu gehört eine breite Auswahl an nachhaltigen Produkten aus den Bereichen Keramikfliesen, Teppichböden, elastische Bodenbeläge, Laminat und Holz sowie Platten und Dämmstoffe. ?Dieser Bericht erläutert unseren Kunden detailliert die Auswirkungen unserer Mitarbeiter, Produkte und Prozesse", erklärte Malisa Maynard, Chief Sustainability Officer. ?Wir präsentieren Initiativen, die unsere Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit verdeutlichen, sowie die Daten, anhand derer wir unsere Fortschritte messen. Der Wirkungsbericht stellt unser globales Team und dessen Maßnahmen zur Verbesserung unserer gemeinsamen Welt in den Mittelpunkt. Ich bin stolz auf ihre bedeutende Arbeit." Zu den wichtigsten Punkten des Wirkungsberichts 2024 von Mohawk gehören: FÜHREND IN NACHHALTIGEN PRODUKTEN * Zu den Produkten, die die nachhaltige Führungsrolle von Mohawk widerspiegeln, gehören SolidTech(®) R, eine hochleistungsfähige, wasserdichte, PVC-freie Bodenbelagsalternative aus recycelten Einwegkunststoffen und Naturstein; biophilie-inspirierte Teppichfliesen- Kollektionen der Mohawk Group, die eine zusätzliche CO2-Kompensation von 5 % über ihre Emissionen hinaus bieten; PETPremier(®) Teppichboden für aktive Haushalte, der pro Quadratmeter bis zu 63 recycelte Plastikflaschen enthält, sowie wunderschöne nordamerikanische Keramikfliesenkollektionen, die zu über 99 % aus recycelten Materialien bestehen. * Neben Milliarden von Plastikflaschen, die zu Bodenbelägen recycelt wurden, hat das Unternehmen im Jahr 2024 fast 1,5 Milliarden Pfund Altholz zu Spanplatten verarbeitet und fast 50 Millionen Pfund Altreifen zu dekorativen Matten upcycelt. CO2-REDUZIERUNG UND RESSOURCENSCHONUNG * Im Jahr 2024 hat Mohawk sein Ziel für die Emissionsintensität gemäß Scope 1, 2 und biogenen Emissionen mit einer Reduzierung von 30 % gegenüber dem Basisjahr 2010 übertroffen und wurde damit als eines der führenden Unternehmen Amerikas im Bereich Klimaschutz ausgezeichnet. * Im vergangenen Jahr hat Mohawk seinen Verbrauch an erneuerbaren Energien um 117 % gesteigert, wobei die durch Dachkollektoren erzeugte Solarenergie um 53 % zugenommen hat. * Die globale Wasserentnahmeintensität von Mohawk verbesserte sich bis 2024 um 45 % gegenüber dem Basiswert von 2010. Dies spiegelt die Wiederverwendung oder Eliminierung von Millionen Gallonen Abwasser in den Fertigungsprozessen wider, insbesondere in den globalen Keramikfliesenbetrieben. HOCHLEISTUNGSFÄHIGE MITARBEITER * Von den weltweit 41.900 Mitarbeitern von Mohawk sind 10,5 % seit 25 Jahren oder länger im Unternehmen beschäftigt, was dazu beiträgt, dass Mohawk als einer der besten großen Arbeitgeber Amerikas anerkannt ist. * Dank Sicherheitsinitiativen und dem Engagement der Mitarbeiter konnte die weltweite Zahl der meldepflichtigen Unfälle bei Mohawk im Vergleich zum Basiswert von 2010 um etwa 35 % gesenkt werden. Den vollständigen Bericht von Mohawk zu den Auswirkungen für das Jahr 2024 finden Sie hier. (https://www.mohawksustainability.com/) ÜBER MOHAWK INDUSTRIES Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. Kontakt: Robert Webb - robert_webb@mohawkind.com °