IRW-News: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals gibt Aufstockung der Privatplatzierung von Einheiten und Flow-through-Aktien bekannt

IRW-PRESS: Sterling Metals Corp.: Sterling Metals gibt Aufstockung der Privatplatzierung von Einheiten und Flow-through-Aktien bekannt

16. Juli 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSX-V: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. Juli 2025, seine nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 3.193.445 Stammaktien des Unternehmens auf Flow-through-Basis (jeweils eine FT-Aktie) zu einem Preis von 0,42 $ pro FT-Aktie und bis zu 3.310.723 Einheiten (jeweils eine Einheit) des Unternehmens auf Hard-Dollar-Basis zu einem Preis von 0,35 $ pro Einheit aufgestockt hat, was Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt bis zu 2.500.000 $ (das Angebot) ergibt.

Jede Hard-Dollar-Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) des Unternehmens und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots eine Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen des geltenden Wertpapierrechts unterliegen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich jener der TSX Venture Exchange. Die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Einheiten werden für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot, die aus dem Verkauf der FT-Aktien erzielt werden, werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als Flow-through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien gemäß dem Income Tax Act (Kanada) gelten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Sterling Metals

Sterling (TSXV: SAG und OTCQB: SAGGF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Copper Road in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO and Director

Tel.: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Website: www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80383

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80383&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85941M8806

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.