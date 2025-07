Dax startet deutlich fester - Diskussion um Fed-Chef im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag mit Schwung in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um ein Prozent auf 24.238 Zähler vor. "Trotz einer schwächeren Saisonalität, der Unsicherheit über den Ausgang der Zollverhandlungen und einiger Gewinnwarnungen (...) setzen Anleger auf eine zweite Jahreshälfte, in der es fiskal- und geldpolitisch besser aussieht als jetzt," sagte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Im Fokus dürfte im Tagesverlauf auch die US-Notenbank Fed bleiben. Am Mittwoch hatte ein Bericht über eine möglicherweise bevorstehende Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump für Irritationen gesorgt. Trump dementierte den Bericht. Sollte der US-Notenbank-Chef tatsächlich abgesetzt werden, würde dies die Glaubwürdig- und Unabhängigkeit der Fed infrage stellen und den Dollar schwächen, sagte Mahjabeen Zaman von der ANZ.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten in den ersten Minuten die Aktien von Siemens mit einem Plus von 3,8 Prozent. Ein boomendes Amerika-Geschäft hat dem Rivalen ABB im zweiten Quartal 2025 einen rekordhohen Auftragseingang beschert. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns schossen um mehr als acht Prozent in die Höhe.

Im MDax rutschten die Papiere von Gerresheimer um knapp fünf Prozent ab. Nach monatelangem Hin und Her hat der Düsseldorfer Glasverpackungs-Hersteller einer Übernahme durch Finanzinvestoren eine Absage erteilt.

