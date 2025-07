EQS-News: Redcare Pharmacy: Rezept-Boni bei EU-Versandapotheken durch BGH-Urteil bestätigt.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Rechtssache

Redcare Pharmacy: Rezept-Boni bei EU-Versandapotheken durch BGH-Urteil bestätigt.



Sevenum, die Niederlande. 17. Juli 2025 – Der Bundesgerichtshof (BGH) hat heute im Verfahren I ZR 74/24 die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bekräftigt: Online-Apotheken mit Sitz in der EU sind nicht an die deutschen Festpreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel gebunden. Damit bestätigt der BGH die Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2016 und stärkt den fairen Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt.

Die Entscheidung ist ein Meilenstein für die Arzneimittelversorgung in Deutschland. Der BGH erkennt ausdrücklich an, dass EU-Online-Apotheken einen relevanten Beitrag zur flächendeckenden Versorgung leisten – sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum.

„Das Urteil schafft rechtliche Klarheit: Die Vorteile des europäischen Binnenmarkts gelten auch für den Gesundheitssektor. Patientinnen und Patienten in Deutschland können sich darauf verlassen, auch künftig sicher versorgt zu werden – mit Wahlfreiheit beim Bezug ihrer Medikamente über den Versandhandel. Damit hat der BGH die Patientenrechte im Fokus: Online-Apotheken und Bonusmodelle sind gestärkt – für faire Preise und eine zeitgemäße Arzneimittelversorgung in ganz Deutschland“, erklärt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.

Gegenstand des Verfahrens war ein Bonusmodell, das Kund:innen in Deutschland beim Einlösen von Rezepten Preisvergünstigungen gewährte. Der BGH wies die Klage eines deutschen Apothekerverbands zurück und stellte klar: Solche Boni sind rechtlich zulässig. Ein Boni-Verbot sei nur dann gerechtfertigt, wenn die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln dadurch gefährdet würde. Einen Beweis hierfür konnten die Kläger nicht erbringen.

Mit seiner Entscheidung unterstreicht der BGH die Bedeutung der Wettbewerbsfreiheit und Verbraucherinteressen im europäischen Arzneimittelmarkt.

„Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem eines: Sie behalten die Wahl. Und sie können sich darauf verlassen, dass wir moderne, digitale Services mit pharmazeutischer Qualität und fairen Preisen verbinden“, so Olaf Heinrich.

Investor Relations:

Monica Ambrosi

(Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Presse:

Sven Schirmer

(Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

