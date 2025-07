EQS-News: SMT Scharf AG: Jian Liu zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie

SMT Scharf AG: Jian Liu zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt



17.07.2025 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG: Jian Liu zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Jian Liu verfügt als neues Aufsichtsratsmitglied über eine ausgewiesene Erfahrung aus Führungspositionen im Kohlebergbau in China

5-köpfiger Aufsichtsrat der Gesellschaft damit komplettiert

Bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender Li Zhang hatte sein Amt angesichts einer hochrangigen Vakanz im Schwesterkonzern des Hauptaktionärs Yankuang Energy Group niedergelegt

Hamm, 17. Juli 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Herrn Jian Liu zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt hat. Zuvor hatte das Amtsgericht Hamm dem Antrag auf Bestellung von Herrn Jian Liu als neues Aufsichtsratsmitglied stattgegeben.

„Ich freue mich sehr auf mein neues Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der SMT Scharf AG und über das entgegengebrachte Vertrauen. SMT Scharf ist ein ausgewiesener Spezialist für Bergbauausrüstung und auch im chinesischen Kohlebergbau fest verankert, was ideal zu meinem beruflichen Werdegang passt. Ich möchte meine langjährige Erfahrung in Führungspositionen in der Shandong Energy und Yankuang Energy Group gezielt einbringen und das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumsweg begleiten“, erklärt Jian Liu.

Herr Jian Liu ist derzeit in verschiedenen Managementfunktionen im Bergbau- und Energiesektor tätig. Seit Januar 2021 fungiert er als stellvertretender Geschäftsführer der Shandong Energy Group Co., Ltd. Zudem ist Herr Liu seit November 2021 Vorsitzender der Yunding Technology Co., Ltd. sowie seit April 2023 Vorstand der Yankuang Energy Group Co., Ltd. Zuvor hatte Herr Liu zwischen 2001 und 2021 Führungspositionen bei der Yankuang Energy Group Co., Ltd. und mehreren Kohleminen des Konzerns inne.

Grund für den Wechsel im Aufsichtsrat ist die Niederlegung des Aufsichtsratsmandats durch Herrn Li Zhang. Herr Zhang hatte vor dem Hintergrund der Übernahme einer neuen, hochrangigen Funktion im Schwesterkonzern des Hauptaktionärs Yankuang Energy Group sowie der damit verbundenen geänderten Zuständigkeiten sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats von SMT Scharf mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Ferdinand Bernhard Mager, hatte daher satzungs- und gesetzesgemäß die Aufgaben des Vorsitzenden interimsweise wahrgenommen.





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

17.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2171252 17.07.2025 CET/CEST