Inflation im Euroraum steigt auf 2,0 Prozent - Exakt auf EZB-Zielmarke

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone ist leicht gestiegen und liegt nun genau auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB).

Im Juni betrug die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft 2,0 Prozent, nach 1,9 Prozent im Mai, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte und damit eine Schätzung von Anfang Juli bestätigte. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an, die sie als optimal für die Konjunktur im Euroraum erachtet. Viele Ökonomen erwarten nun bei der Sitzung am 24. Juli eine Zinspause der EZB. Je nach Auswirkungen des Zollkonflikts mit US-Präsident Donald Trump könnten die Währungshüter bis Jahresende ihre Geldpolitik noch einmal lockern.

Die Inflation bei den Dienstleistungen, einer der zuletzt stärksten Treiber der Teuerung, kletterte im Juni leicht auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Mai. Die Energiepreise sanken hingegen um 2,6 Prozent, nach minus 3,6 Prozent im Mai. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 0,5 Prozent. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak erhöhten sich im Juni um 3,1 Prozent. Die Kerninflation, bei der die oft schwankenden Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, verharrte bei 2,3 Prozent. Die EZB verfolgt dieses Maß besonders genau, da es zugrundeliegende Inflationstrends gut anzeigt. Von Mai auf Juni zogen die Verbraucherpreise im Schnitt um 0,3 Prozent an.

Angesichts einer abebbenden Teuerung waren die Euro-Währungshüter Mitte 2024 auf Zinssenkungskurs umgeschwenkt. Seitdem haben sie die Schlüsselsätze bereits acht Mal nach unten gesetzt - zuletzt im Juni. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, der als Leitzins für die Euro-Zone gilt, liegt mittlerweile bei 2,0 Prozent. Bundesbank-Chef Joachim Nagel hatte jüngst vor dem anstehenden Zinsentscheid der EZB für ein vorsichtiges Vorgehen plädiert. Aus geldpolitischer Sicht sei derzeit eine Politik der ruhigen Hand gefragt.

