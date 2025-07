KI-Boom treibt an: Chipfertiger TSMC mit weiterem Gewinnsprung

HSINCHU (dpa-AFX) - Das starke Wachstum leistungsstarker KI-Anwendungen treibt die Gewinne des taiwanesischen Chipherstellers TSMC weiter kräftig an. Der Nettogewinn schnellte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um gut 60 Prozent auf rund 398 Milliarden Taiwan-Dollar (11,7 Mrd Euro) nach oben, wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen einmal mehr die Erwartungen von Analysten. TSMC profitiert vom KI-Megatrend. Chipentwickler wie Nvidia und AMD können die Nachfrage kaum bedienen. So bauen Unternehmen weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, kommen aber selbst mit Blick auf die Nachfrage nach Computer-Rechenleistung kaum hinterher.

Zur Umsatzentwicklung hatte sich TSMC bereits zuletzt geäußert. Die Erlöse wuchsen im zweiten Quartal um knapp 39 Prozent auf fast 934 Milliarden Taiwan-Dollar (31,8 Mrd US-Dollar). Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 31,8 bis 33 Milliarden US-Dollar, was in jedem Fall mehr wäre als von Analysten erwartet./mis/nas/stk