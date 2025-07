EQS-News: NanoRepro AG: Endgültige Jahreszahlen 2024 - NanoRepro bleibt auf Wachstumskurs

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

NanoRepro AG: Endgültige Jahreszahlen 2024 - NanoRepro bleibt auf Wachstumskurs



18.07.2025 / 15:00 CET/CEST







Endgültige Jahreszahlen 2024: NanoRepro AG bleibt auf Wachstumskurs

Umsatz im Kerngeschäft steigt um 75 Prozent auf 4,5 Millionen Euro

Starke Expansion bei Selbsttests und Nahrungsergänzungsmitteln

Wichtiges Eigenmarkenprojekt mit der Drogeriemarktkette dm

Rohergebnis wächst um 55,7 Prozent auf 2,9 Millionen Euro

Ergebnis deutlich verbessert

Ausblick und strategische Neuausrichtung

Marburg, 18. Juli 2025

Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konnte im vergangenen Geschäftsjahr aufgrund deutlicher Zuwächse im Kerngeschäft mit Selbsttests und Nahrungsergänzungsmitteln stark wachsen. Getrieben war das Geschäft von den umfangreichen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen der vergangenen Jahre mit dem Ausbau des Produktportfolios und neuen Kooperationen.

So stieg der Gesamtumsatz im vergangenen Jahr um 40 % auf rund 4,5 Millionen Euro (2023: 3,2 Millionen Euro). Bei einem Umsatzwachstum von mehr als 60 % bei den Selbsttests und 280 % bei den Nahrungsergänzungsmittel verzeichnete NanoRepro im Kerngeschäft sogar ein Umsatzplus von fast 75 %.

Bei einem Anstieg der Rohergebnismarge auf 65,9 % (2023: 59,4 %) kletterte das Rohergebnis deutlich überproportional um 55,7 % auf 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen Euro).

Ergebnis stark verbessert

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich im Rahmen des Geschäftswachstums von -5,3 Millionen Euro auf -3,6 Millionen Euro. Ein Finanzergebnis von rund 900 Tsd. Euro (2023: ca. 650 Tsd. Euro) und ein positiver Steuereffekte brachten beim Jahresergebnis eine deutliche Verbesserung. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich um mehr als die Hälfte auf -2,0 Millionen Euro (2023: -4,7 Millionen Euro).

„Die umfangreichen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen der vergangenen Jahre zur Steigerung der Markenbekanntheit im Bereich Schnelltests und der konsequente Ausbau des Produktportfolios haben die Basis geschaffen, um wichtige Gespräche und Verhandlungen mit führenden Handelsunternehmen erfolgreich abzuschließen. Wir konnten so nicht nur neue Handelspartner gewinnen, sondern bestehende Geschäftsverbindungen erweitern, Neulistungen als Lieferant verzeichnen und ebenso von Verkaufsaktionen am Point of Sale profitieren“, sagt NanoRepro-CFO Stefan Pieh.

Eigenmarke für dm

Ein Meilenstein für NanoRepro war das im Jahr 2024 erfolgreich umgesetzte Eigenmarkenprojekt mit der Drogeriekette dm. Im Rahmen dieser Umstellung wurde die bisherige Regalplatzierung der unternehmenseigenen Marke ZuhauseTEST seit Herbst sukzessiv durch Produkte unter dm-Eigenmarke Mivolis ersetzt. Inzwischen fungiert NanoRepro im Rahmen der Umstellung bei neun Schnelltests als OEM-Lieferant von dm.

„Wir sehen uns durch dieses Projekt in unserer strategischen Ausrichtung bestätigt und richten den Fokus verstärkt auf Effizienzsteigerung und partnerschaftliche Markenentwicklung. Gleichzeitig können wir dadurch unser Marketingbudget deutlich reduzieren“, erklärt Pieh.

Auf dem Weg zum innovativen Gesundheitsunternehmen

Neben der Expansion im Kerngeschäft zählte der Einstieg bei der Paedi Protect AG zu einem Highlight im vergangenen Jahr. Im Herbst 2024 hat die NanoRepro AG mit 50,03 Prozent die Mehrheit am Anbieter hochwertiger Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder erworben.

„Die Tochtergesellschaft bietet für uns eine Vielzahl an Synergien in verschiedenen Bereichen und großes Entwicklungspotenzial. Der Einstieg bei Paedi Protect ist ein Schritt auf dem von uns verfolgten Weg hin zu einem innovativen Gesundheitsunternehmen, das nicht nur in Deutschland, sondern auch international etabliert sein soll“, sagt NanoRepro-CEO Lisa Jüngst.

Trotz dieser Investitionen bleibt die NanoRepro AG mit einer Eigenkapitalquote von rund 98Prozent nahezu schuldenfrei und verfügt damit weiterhin über ein solides finanzielles Fundament, um ihre strategischen Ziele zu verfolgen.

Strategische Neuausrichtung

Neben den operativen Fortschritten bei den Selbsttests rechnet die NanoRepro AG auch im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel unter der Marke alphabiol mit einer positiven Entwicklung.

Dabei wird die Nahrungsergänzungsmittelmarke alphabiol ab 01.01.2026 in die „hyped about science“ GmbH („HYPED“) mit Sitz in Garching bei München eingebracht. Im April 2025 hat sich NanoRepro AG an dem Unternehmen für 3,5 Millionen Euro mit 33 Prozent beteiligt. Darüber hinaus hat Nanorepro eine Option zum Erwerb weiterer 17,001 Prozent für 2,0 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren auf Basis einer Unternehmensbewertung von HYPED von 10,5 Millionen Euro. HYPED ist eine Ausgründung aus der terraplasma GmbH, die wiederum aus der Max-Planck-Gesellschaft hervorgegangen ist.

„Unser strategisches Ziel sind der Aufbau und die Vermarktung eines ganzheitliches Produktsystem aus Kaltplasmatechnologie, Nahrungsergänzungsmitteln und Hautpflege-Serie unter der gemeinsamen Marke PHLAS“, erklärt Jüngst. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht das neuartige Kaltplasmagerät PHLAS, das zur kosmetischen Anwendung durch Endverbraucher entwickelt wurde. Die zugrunde liegende Kaltplasma-Technologie basiert auf dem medizinisch zertifizierten Gerät „plasma care“ und ermöglicht eine schonende, nebenwirkungsfreie, effektive Behandlung von Hautunreinheiten – etwa bei Akne, Pickeln, Rosacea oder auch perioraler Dermatitis.

„Mit PHLAS adressieren wir einen riesigen Markt im Bereich von Gesichtspflegeprodukten. Bereits im Jahr 2023 lagen die weltweiten Umsätze dort bei 96,1 Milliarden Dollar. Bis 2033 sollen die Umsätze in dem Segment Schätzungen zu Folge auf 169,6 Milliarden Dollar wachsen. Parallel dazu verzeichnet der Markt für energiebasierte ästhetische Behandlungssysteme ein überdurchschnittlich hohes Wachstum von durchschnittlich 13,8 Prozent bis 2032“, führt CEO Jüngst aus.

Im Rahmen dieser strategischen Ausrichtung mit Ausgliederung der alphabiol-Produkte in die HYPED soll ein Großteil der Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie ausgewählte Mitarbeitende der NanoRepro schrittweise in die hyped about science GmbH überführt werden. Derzeit beginnt die sukzessive Verlagerung, die bis Januar 2026 mit Abschluss aller Vorbereitungen zur Markteinführung von PHLAS vollständig umgesetzt sein soll. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Bereiche operativ und organisatorisch in Marburg bei HYPED angesiedelt. Durch diese Strukturmaßnahme ergeben sich signifikante Kosteneinsparungen innerhalb der NanoRepro AG, insbesondere in den operativen Bereichen.

Die NanoRepro AG selbst wird sich künftig ausschließlich auf das Schnelltestsegment fokussieren. Mit der neuen Tochter HYPED und den Beteiligungen an Paedi Protect AG sowie Deutsche Kosmetikwerke AG profitiert NanoRepro von etablierten Vertriebsstrukturen, Marketingressourcen, technologischem Know-how und Standortsynergien der Beteiligungen.

Ausblick

Das Geschäftsjahr 2025 wird für NanoRepro ein Übergangsjahr, in dem eine gezielte Konsolidierung, die strategische Neuausrichtung und die Vorbereitung auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund stehen werden. Auf Basis des starken Umsatzwachstums im Kerngeschäft im Vorjahr sowie des Zurückfahrens der Marketingaktivitäten wird für das Jahr 2025 ein stabiles Umsatzniveau erwartet. „In diesem Jahr erwarten wir zwar ein weiterhin negatives, jedoch gegenüber 2024 weiter verbessertes Jahresergebnis und ein deutlich gesteigertes EBITDA im niedrigen siebenstelligen Bereich. 2026 wollen wir im Konzern NanoRepro auf Basis Jahresergebnis die Gewinnschwelle erreichen“, sagt Jüngst.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt. Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

