Merz: Müssen Klimaschutz mit moderner Technologie voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will über moderne Technologien in Deutschland den globalen Klimaschutz voranbringen. "Es nützt überhaupt nichts, wenn wir allein in Deutschland klimaneutral werden. Selbst wenn wir es heute am Tag wären, würde sich morgen auf der Welt nichts ändern", betonte Merz auf Nachfrage bei seiner traditionellen Sommer-Pressekonferenz.

Wenn Deutschland einen Beitrag zur Lösung dieses globalen Problems leisten wolle, dann müsse das Land mit Innovation Fortschritte in der Welt ermöglichen. Deshalb setze die Bundesregierung auf Technologien zur Abscheidung und Speicherung von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid (CO2). Dies sei in der vergangenen Wahlperiode "ideologisch nicht möglich" gewesen. Die schwarz-rote Koalition treibe diese Technologien dagegen voran. "Wir wollen mit modernsten Technologien eine Antwort auf diese Herausforderung geben", betonte Merz.

Die große Menge an fossilen Brennstoffen, die in den vergangenen zehn Jahren auf der Welt verbrannt worden sei, sei "genau der Beweis dafür, dass wir es nicht alleine mit Verboten und mit Regulierung auf deutscher und europäischer Seite schaffen", erklärte Merz. Der Kampf gegen den Klimawandel sei nur mit modernsten Technologien zu gewinnen, die selbst auch umweltverträglich und klimafreundlich seien./faa/DP/men