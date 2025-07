Rüstungskonzern Saab rechnet mit kräftigem Umsatzplus

Die Aufrüstung in Europa lässt den schwedischen Rüstungskonzern Saab zuversichtlich auf das Gesamtjahr blicken.

Das Unternehmen, das unter anderem das Kampfflugzeug Gripen produziert, hob am Freitag seine Umsatzprognose an. Die Erlöse dürften auf vergleichbarer Basis um 16 bis 20 Prozent steigen, statt bislang erwarteter zwölf bis 16 Prozent. Der Betriebsgewinn werde noch stärker zulegen.

Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse um 22 Prozent, der Betriebsgewinn verbesserte sich um rund die Hälfte auf 1,98 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet 176 Millionen Euro). Saab erwirtschaftet deutlich mehr als die Hälfte seines Umsatzes in Europa. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine fährt das Unternehmen seine Produktion hoch und hat Tausende neuer Mitarbeiter eingestellt. "Unsere Kapazitätsentwicklung, die Investitionen in neue Produktionslinien und neue Anlagen, das alles läuft nach Plan", sagte Saab-Chef Micael Johansson.