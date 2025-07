Sonniges Wetter lässt Gewinne bei Gardena-Mutter Husqvarna sprießen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Sonniges Wetter und die ungebrochene Nachfrage nach Mäh-Robotern haben bei der schwedischen Gardena-Mutter Husqvarna für steigende Gewinne gesorgt.

Der Konzern erntete im zweiten Quartal zudem die Früchte seines Sparprogramms. Der operative Gewinn (Ebit) legte um acht Prozent zu auf rund zwei Milliarden schwedische Kronen (rund 178 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit fiel er höher aus als von Experten erwartet. Analysten hatten mit 1,86 Milliarden Kronen gerechnet. Das zweite Quartal ist zentral für den Gartengeräte-Konzern, rüsten sich die Gärtner doch dann mit neuen Geräten für die Sommer-Saison aus. Husqvarna-Aktien legten im frühen Handel in Stockholm zu.

Das sonnige Frühlingswetter in Europa habe zudem mehr Kunden angelockt, sagte Husqvarna-Chef Pavel Hajman. Vor allem Garten-Roboter und Produkte zur Bewässerung der Pflanzen hätten gut abgeschnitten, hoben Jefferies-Analysten hervor. Baumaterialien des Konzerns hätten sich dagegen in Nordamerika nicht so gut verkauft. Spannend wird nun, wie sich das Geschäft mit Mäh-Robotern angesichts erbitterter Konkurrenz aus Asien entwickelt. Husqvarna konnte hier den Umsatz um 15 Prozent im Quartal ausbauen. Allein in China gebe es aber bis zu 25 neue Konkurrenten für die Roboter, sagte Hajman.

(Bericht von Jesus Calero, geschrieben von Matthias Inverardi, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)