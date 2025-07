Dax zum Wochenstart schwächer erwartet - Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Freitag hatte er wegen Gewinnmitnahmen 0,3 Prozent im Minus bei 24.289,51 Punkten geschlossen. Die Anleger an der Wall Street hielten sich indes aus Mangel an klaren Richtungsvorgaben mit Engagements zurück.

Am Montag richten Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die angelaufene Bilanzsaison, bei der die US-Unternehmen bislang meist überzeugen konnten. Im Tagesverlauf will der Mobilfunker Verizon seine Bücher öffnen.

Bei den Konjunkturdaten stehen die US-Frühindikatoren auf dem Programm. Analysten erwarten hier für Juni wie im Vormonat einen Rückgang um 0,1 Prozent.

Außerdem empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz Finanzminister und Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft im Kanzleramt. Der Gipfel findet zu einem Zeitpunkt statt, da einige der größten deutschen Konzerne eine gemeinsame Initiative zur Stärkung des Investorenvertrauens in Europas größte Volkswirtschaft erwägen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.289,51

EuroStoxx50 5.359,23

EuroStoxx50-Future 5.373,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 44.342,19 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 6.296,79 -0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.549,89 +0,4%

Hang Seng 24.895,05 +0,3%

