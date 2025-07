IRW-News: ACCESS Newswire: Dänemark kauft vier MQ-9B SkyGuardians von GA-ASI

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Dänemark kauft vier MQ-9B SkyGuardians von GA-ASI

NSPA unterstützt Dänemark und europäische Länder bei der Beschaffung und Wartung von MQ-9B

San Diego, CA / Access Newswire / 23. Juli 2025 / Dänemark und die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) haben die Beschaffung von vier ferngesteuerten Flugzeugen (Remotely Piloted Aircraft, RPA) vom Typ MQ-9B SkyGuardian® von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. bekannt gegeben. Der Kauf umfasst drei zertifizierte Bodenstationen zur Steuerung.

Dänemark schließt sich einer wachsenden Liste europäischer Länder an, die sich aufgrund der Multi-Domain-Fähigkeiten mit außergewöhnlich großer Reichweite und Ausdauer für die MQ-9B entschieden haben. Die Plattform bietet Satellitensteuerung und Enteisungsfunktionen von Pol zu Pol, um Missionen zur Unterstützung Dänemarks und seiner NATO-Verbündeten unter den rauen Bedingungen der Arktis zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das intern entwickelte Detect-and-Avoid-System die Fähigkeit der MQ-9B, in nicht segregierten Lufträumen für zivile Inlandsoperationen zu fliegen, wodurch sie für Einsätze von Dänemark aus äußerst vielseitig einsetzbar ist.

Die MQ-9B ist kürzlich als erstes großes ferngesteuertes Flugzeug von der britischen Militärluftfahrtbehörde mit einem Military Type Certificate (MTC) zertifiziert worden, das den sicheren Betrieb ohne geografische Einschränkungen, auch über bevölkerungsreichen Gebieten, gewährleistet.

Es war ein sehr produktives Jahr für unsere MQ-9B-Plattformen, sagte GA-ASI-President David R. Alexander. Zunächst haben wir das MTC erhalten und nun können wir Dänemark neben Großbritannien, Belgien und Polen zu unseren MQ-9B-Kunden in Europa hinzufügen. Ich bin überzeugt, dass die ausgedehnten Gewässer der Nordsee, der Norwegischen See und der Ostsee in den nordischen Ländern die MQ-9B zu einem sehr effektiven Werkzeug für die nationale Seeüberwachung und -sicherheit machen.

Die MQ-9B SkyGuardian ist das erste und einzige unbemannte System, das Multi-Domain-Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Targeting (ISR&T) als interne Nutzlast bietet, mit der die Meeresoberfläche und -tiefen zur Unterstützung von Flottenoperationen abgesucht werden können. Die MQ-9B kann auch mit einer Reihe von Nutzlasten ausgestattet werden, darunter ein Seeüberwachungspaket mit einem 360-Grad-Seefunkradar und/oder Pods zum Ausbringen von Sonarbojen.

Dieser Verkauf wurde von der NSPA unterstützt, die einen vertraglichen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedsländern und zur Förderung der Verbreitung der MQ-9B in Europa entwickelt hat. Die NSPA hat die MQ-9B in ihr Portfolio an Verteidigungssystemen aufgenommen, die sie im Auftrag europäischer Staaten mit dem Ziel beschafft, die Interoperabilität zu verbessern und gleichzeitig die Ausbildung und gemeinsame Operationen zu erleichtern.

Diese Beschaffung zeigt, wie die NSPA effiziente, effektive und reaktionsschnelle multinationale Beschaffungen für fortschrittliche, interoperable Fähigkeiten ermöglicht. Wir sind stolz darauf, Dänemark bei dieser strategischen Investition in die nationale Seeüberwachung und -sicherheit zu unterstützen, sagte Stacy A. Cummings, General Manager der NSPA.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

