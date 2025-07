DAX® - Rückt das Allzeithoch auf die Agenda?

Das gestern beschriebene Sprungbrett aus den Tiefs bei rund 24.000 Punkten, der 200-Stunden-Linie (akt. bei 24.028 Punkten) sowie der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.922 Punkten) hat der DAX® erwartungsgemäß genutzt. Anschlussgewinne suchten Anlegerinnen und Anleger nach der freundlichen Eröffnung allerdings vergebens. So bleibt es unter dem Strich bei der wenig dynamischen Entwicklung der letzten Wochen. Dennoch bilden die deutschen Standardwerte im kurzfristigen Bereich unverändert eine trendbestätigende Flagge aus. Der Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster (obere Begrenzung akt. bei 24.399 Punkten) würde dieses charttechnische Ausrufezeichen komplettieren und den charttechnischen Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 24.639 Punkten ebnen. Per Saldo dürfte der DAX® somit mit Kursambitionen in den Handel starten. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt einen Rückgang sowohl der Bullen (36,8 %) als auch der Bären (34 %). Die zuletzt starke Meinung der US-Privatanleger bröckelt also. Entsprechend nimmt die Unsicherheit zu.

DAX® (1 Hour)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

