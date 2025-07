EU rüstet sich im Handelsstreit für Notfall - Einigung aber noch möglich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU rüstet sich für eine mögliche Eskalation im Handelsstreit mit den USA.

Diplomaten zufolge gaben die 27 EU-Staaten am Donnerstag grünes Licht für die Pläne der Europäischen Kommission, im Notfall Gegenzölle auf US-Produkte im Wert von 93 Milliarden Euro erheben zu können. Vor dem 7. August soll aber nichts davon in Kraft gesetzt werden. Zugleich teilte die EU-Kommission mit, alles für eine Verständigung mit den USA zu tun und noch an einen Kompromiss zu glauben. Italien forderte einen Deal nach dem Vorbild von Großbritannien oder Japan. Dieser würde zwar die schlimmsten Zollsätze abwenden, den USA aber deutlich mehr Vorteile einbringen.

Ein Sprecher der Kommission sagte in Brüssel, die intensiven Beratungen zwischen beiden Seiten würden fortgesetzt. "Unser Fokus liegt darauf, am Verhandlungstisch eine Lösung mit den USA zu finden, und wir glauben, dass ein solches Resultat in Reichweite ist." Italiens Industrieminister Adolfo Urso will eine faire und nachhaltige Einigung erreichen - ähnlich wie Großbritannien und Japan. Großbritannien hatte sich im Mai mit den USA auf Zölle von zehn Prozent geeinigt, Japan in dieser Woche auf 15 Prozent. Allerdings hat Japan auch weitere Zugeständnisse gemacht - und will 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren, 100 Flugzeuge von Boeing kaufen und die Rüstungsgeschäfte mit US-Firmen aufstocken.

In deutschen Regierungskreisen hieß es, die Unsicherheit werde vermutlich auch bei einer Einigung nicht weichen. Die EU sitze nicht am längeren Hebel und werde deswegen Zugeständnisse machen müssen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte diese Woche bereits eingeräumt, sich auf einen Deal einzustellen, der den USA mehr nützt als Europa. "Zu einem symmetrischen Zollabkommen sind die Amerikaner ganz offensichtlich nicht bereit."

Ende Juli läuft eine Frist von US-Präsident Donald Trump ab. Anfang August könnten dann pauschale Zölle von 30 Prozent auf europäische Exporte in die USA fällig werden. Das dürfte massive Auswirkungen auf den transatlantischen Handel haben, so Experten.

Nach dem Handelsabkommen mit Japan hatten mehrere EU-Diplomaten gesagt, dass die Verhandlungssituation besser als zuvor aussehe und dass man sich auf einen Abschluss mit einem 15-prozentigen Zollsatz auf EU-Waren zubewege. Möglicherweise gibt es wie für Japan auch für Europa einen sogenannten asymmetrischen Abschluss, wenn auch die EU ihrerseits den Zollsatz für US-Importe teilweise auf null Prozent senken sollte.

