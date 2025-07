EQS-News: TRATON GROUP steigert in durchwachsenem ersten Halbjahr 2025 den Auftragseingang deutlich

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

TRATON GROUP steigert in durchwachsenem ersten Halbjahr 2025 den Auftragseingang deutlich



25.07.2025 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP steigert in durchwachsenem ersten Halbjahr 2025 den Auftragseingang deutlich

Auftragseingang legt im ersten Halbjahr 2025 mit 139.600 Fahrzeugen um 11% zu

Absatz liegt mit 153.100 Fahrzeugen um 4 % unter Vergleichszeitraum

Umsatz der Gruppe sinkt um 6 % auf 21,9 Mrd €

Bereinigtes Operatives Ergebnis erreicht 1,4 Mrd €, ein Rückgang um 750 Mio € gegenüber dem Vergleichszeitraum

Bereinigte Operative Rendite bei 6,3 %, nach 9,1 % im ersten Halbjahr 2024

Prognose für Gesamtjahr 2025 nach unten angepasst

München, 25. Juli 2025 – Die TRATON GROUP hat in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld im ersten Halbjahr 2025 vor allem aufgrund des rückläufigen Fahrzeugabsatzes einen Umsatzrückgang um 6 % auf 21,9 (HJ 2024: 23,4) Mrd € verzeichnet. TRATON Financial Services hingegen stärkte mit einem weiteren Anstieg des Portfolios den Umsatz der Gruppe. Das bereinigte Operative Ergebnis ging um 750 Mio € auf 1,4 (HJ 2024: 2,1) Mrd € und die bereinigte Operative Rendite auf 6,3 (HJ 2024: 9,1) % zurück. Hauptgrund hierfür war der Umsatzrückgang in Verbindung mit einer niedrigeren Kapazitätsauslastung in der Lkw-Produktion. Zusätzlich belasteten Währungseffekte, insbesondere durch die Aufwertung der schwedischen Krone, das Ergebnis und die Operative Rendite.

Der Auftragseingang lag mit 139.600 (HJ 2024: 125.400) Fahrzeugen um 11 % über dem Vergleichszeitraum. Vor allem der Ersatzbedarf der Kunden nach Lkw führte in der Region EU27+3 zu einem sehr starken Auftragsanstieg. In Nordamerika sind die Kunden aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik weiterhin in Wartestellung. Hier ging die Nachfrage nach Lkw entsprechend zurück. In Brasilien ist in einem zunehmend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld eine abnehmende Dynamik zu beobachten. Der Auftragseingang für Lkw, insbesondere im schweren Segment, ging daher dort zurück. Die Nachfrage nach Bussen ging insbesondere in Nordamerika deutlich zurück. Die Nachfrage nach dem MAN TGE hingegen stieg aufgrund des Modellwechsels stark an.

Der Absatz der TRATON GROUP ging ‒ wie berichtet ‒ im ersten Halbjahr um 4 % auf 153.100 (HJ 2024: 160.100) Fahrzeuge zurück. Der Auftragseingang lag somit unter dem Absatz und das Book-to-bill Ratio betrug 0,9 (HJ 2024: 0,8).

Entwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP

Scania Vehicles & Services hat im ersten Halbjahr 2025 eine bereinigte Operative Rendite von 9,7 (HJ 2024: 14,5) % erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert aus dem absatzbedingten Umsatzrückgang sowie negativen Währungseffekten und steigenden Aufwendungen für den Aufbau des neuen chinesischen Produktionsstandorts.

MAN Truck & Bus hat im ersten Halbjahr 2025 mit einem rückläufigen Umsatz eine bereinigte Operative Rendite von 6,4 (HJ 2024: 8,2) % erzielt. Einsparungen bei den Fixkosten konnten den Umsatzrückgang teilweise kompensieren. Zudem verbesserte sich die bereinigte Operative Rendite im Verlauf der beiden Quartale des ersten Halbjahres.

Bei International Motors sank das bereinigte Operative Ergebnis auf 2,8 (HJ 2024: 3,9) %, was auf einen ungünstigen Produktmix im aktuell schwierigen nordamerikanischen Marktumfeld zurückzuführen ist. Auch belasteten niedrigere Umsätze im Vehicle-Services-Geschäft und im sonstigen Geschäft das Ergebnis. Das rückläufige Lkw-Volumen führte zudem zu einer geringeren Auslastung der Produktion und einer geringeren Fixkostendeckung.

Volkswagen Truck & Bus (VWTB) konnte trotz geringerer Umsatzerlöse die bereinigte Operative Rendite um 1,2 Prozentpunkte auf 13,0 (HJ 2024: 11,8) % steigern. Dem moderaten Absatzanstieg wirkten höhere Produktkosten und negative Währungseffekte entgegen.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Derzeit agieren wir in einem schwierigen und unsicheren Marktumfeld. Diesen Herausforderungen stellen wir uns mit dem entsprechenden Bewusstsein für Kosten, Flexibilität in der Produktion und einem Fokus auf Dienstleistungen. Gleichzeitig verlieren wir unser Ziel nicht aus dem Blick: den Wandel hin zu nachhaltigem Transport. Die TRATON GROUP hat die Weichen für eine effizientere Zusammenarbeit der Marken und somit für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Seit dem 1. Juli 2025 gilt für uns dank der gemeinsamen gruppenweiten Forschung und Entwicklung eine neue Zeitrechnung. Wir können das geballte technische Wissen von 12.000 talentierten und engagierten Mitarbeitern nun noch besser in erstklassige Produkte umsetzen. Ich bin stolz auf diese Teamleistung, die uns auf dem Weg zum nachhaltigen Transport der Zukunft auf die Überholspur bringen wird. Im ersten Halbjahr 2025 konnten wir die Zahl der verkauften vollelektrischen Fahrzeuge gegenüber dem Vergleichszeitraum verdoppeln.“

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Unsere Marken haben im ersten Halbjahr 2025 unter teils schwierigen Bedingungen solide Ergebnisse erzielt. Die Zurückhaltung der Kunden angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Markt ist deutlich spürbar. Darauf stellen sich die Marken der TRATON GROUP ein. Als Reaktion auf die schwache Nachfrage verzichtet International Motors in seinem Produktionswerk in Mexiko, in dem Lkw der Klasse 8 produziert werden, derzeit auf die zweite Schicht. Scania hat die globalen Produktionskapazitäten weiter gedrosselt. Der Vorstand von TRATON hat sich dazu entschlossen, seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 an die Marktlage anzupassen.“

Für 2025 erwartet die TRATON GROUP nun für Absatz und Umsatz eine Bandbreite von ‒10 bis +0 (zuvor: ‒5 bis +5) %. Für die bereinigte Operative Rendite wird nun eine Bandbreite von 6 bis 7 (zuvor: 7,5 bis 8,5)% prognostiziert. Der Netto-Cashflow des Geschäftsfelds TRATON Operations wird nun in einer Bandbreite von 1,0 bis 1,5 (zuvor: 2,2 und 2,7) Mrd € erwartet. Der Ausblick steht weiterhin unter dem Vorbehalt von möglichen Auswirkungen der US-Handelspolitik auf das Geschäft der TRATON GROUP.



Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP:

HJ 2025 HJ 2024 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 139.599 125.416 11% davon Lkw 111.391 98.132 14% davon Busse 14.007 15.940 ‒12% davon MAN TGE 14.201 11.344 25% Absatz 153.086 160.110 ‒4% davon Lkw 121.308 132.372 ‒8% davon Busse 16.718 13.020 28% davon MAN TGE 15.060 14.718 2% Umsatz (in Mio €) 21.906 23.387 ‒6% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.258 2.065 ‒807 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 1.371 2.121 ‒750 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,3 9,1 ‒2,8 ppt.





HJ 2025 HJ 2024 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 21.193 22.759 ‒7% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.467 2.281 ‒814 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 1.580 2.338 ‒758 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,5 10,3 ‒2,8 ppt. Netto-Cashflow (in Mio €) 54 64 ‒10 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 1.062 921 15% Operatives Ergebnis (in Mio €) 85 109 ‒24 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 85 109 ‒24 Eigenkapitalrendite (in %) 8,4 11,9 ‒3,5 ppt.



Webcast für Presse und Analysten

Zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 der TRATON GROUP findet am 25. Juli um 10.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch. Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten.

Die Veranstaltung wird hier übertragen: https://ir.traton.com/en/financial-dates-events/

Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.