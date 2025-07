CHiQ fördert Inklusion und Innovation als offizieller Partner des German Wheelchair Tennis Open

EQS Newswire / 28.07.2025 / 08:15 CET/CEST



Stärkung der Führungsposition bei ESG durch einen Mix aus Technologie und menschlicher Wärme

BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 28 Juli 2025 - CHiQ, eine weltweit führende Marke bei Verbraucherelektronik und Smart Home-Haushaltsgeräten, hat mitgeteilt, dass sie als offizieller Sponsor des German Wheelchair Tennis Open 2025 auftritt. Durch die Partnerschaft mit dem Deutschen Tennisbund (DTB) unternimmt CHiQ mit seiner auf den Menschen ausgerichteten Technik einen kühnen Schritt nach vorne, um Inklusion, hervorragende Leistungen und die gesellschaftlichen Auswirkungen durch Sport zu fördern. Neben dem Auftreten als Sponsor unterstreicht CHIQ auch ihren Einsatz für das öffentliche Wohl, die ESG-Grundsätze (), Inklusion, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit.Das German Wheelchair Tennis Open, das vom 23.-27. Juli 2025 durch den renommierten Tennisclub SCC Berlin ausgerichtet wird, ist das bedeutendste Turnier dieser Art in Deutschland. An dieser wichtigen Veranstaltung im Rahmen der UNIQLO Wheelchair Tennis Tour nehmen über 100 Spitzensportler teil, einschließlich mehrerer nationaler Meister und Sportler aus den Top Ten der Weltrangliste. Sie alle kämpfen sowohl im Einzel als auch im Doppel in den Kategorien Männer, Frauen und Quad um die begehrteDas Engagement von CHiQ, das durch den Slogan „" zusammengefasst wird, geht über die Steigerung der Markenbekanntschaft in Deutschland und in Europa hinaus. Es unterstreicht das unerschütterliche Festhalten an ESG, indem es intelligente Technik mit einem authentischen Einsatz für die Stärkung der Eigenständigkeit innerhalb der Gemeinschaft kombiniert und zeigt, wie Innovation als Inspiration dienen kann, um Inklusion, Nachhaltigkeit und soziales Wohlergehen zu fördern.„Die Partnerschaft mit CHiQ bedeutet einen wichtigen Fortschrift für das Rollstuhltennis in Deutschland," erklärteGemeinsam sorgen wir dafür, dass die Stimme von außergewöhnlichen Sportlern mit Behinderung besser gehört wird und setzen uns für Inklusion sowie die Förderung eines Zugangs zu barrierefreiem Sport ein."fügte hinzu:Seit ihrem Einstieg in den europäischen Markt hat CHiQ einen jugendlichen und technikaffinen Lifestyle gefördert, bei dem auf den Benutzer ausgerichtete Innovationen im Vordergrund stehen. Durch dieses Sponsoring, das ESG als wichtige Ergänzung des Markenwerts ansieht, wird ein neues Kapitel für CHiQ aufgeschlagen: auf Technologie ausgerichtet, durch Verantwortung geleitet und im Alltag verankert.Hashtag: #CHiQ

Über CHiQ

CHiQ, eine Marke der Changhong Group, einem der weltweit führenden Hersteller von Verbraucherelektronik und Haushaltsgeräten, definiert die Branchenstandards durch innovative Produkte, intelligente Technologien und ein umfassendes Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen neu. Ihr Einfluss auf den globalen Märkten, insbesondere auf dem europäischen Markt, nimmt weiter zu.



