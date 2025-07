Dax höher erwartet - Zölle im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag nach der Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Freitag hatten schwache Firmenbilanzen und die Ungewissheit über den Ausgang der Handelsgespräche mit den USA den Dax gebremst. Der Leitindex war 0,3 Prozent tiefer auf 24.217,50 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Fokus der Börsianer steht auch in der neuen Woche die Handelspolitik. Die EU und die USA haben ihren monatelangen Handelsstreit mit einer Einigung am Sonntagabend entschärft. US-Präsident Donald Trump sagte, die Europäische Union werde pauschale Zölle von 15 Prozent auf die meisten Exporte in die USA zahlen müssen. Mit dieser Höhe war in den vergangenen Tagen bereits gerechnet worden.

Die USA und China treffen sich zudem ab Montag auf Ebene der Finanzminister für zwei Tage in Stockholm, um über den schwelenden Handelsstreit zu beraten. Zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gilt eine Frist bis zum 12. August, um eine Rückkehr zu deutlich höheren Zöllen zu vermeiden.

Wie sich die Zollproblematik auf die Unternehmensgewinne auswirkt, steht im Mittelpunkt der Bilanzsaison. Die Anleger blicken zum Wochenstart unter anderem auf die Quartalszahlen des Windturbinen-Herstellers Nordex und der Volkswagen-Tochter Audi.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.217,50

EuroStoxx50 5.352,16

EuroStoxx50-Future 5.374,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 44.901,92 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 6.388,64 +0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 40.997,87 -1,1%

Shanghai 3.587,69 -0,2%

Hang Seng 25.490,45 +0,4%

(Bericht von Zuzanna Szymanska und Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)