EQS-News: PharmaSGP Holding SE veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot der FUTRUE GmbH

PharmaSGP Holding SE veröffentlicht gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot der FUTRUE GmbH

Gräfelfing, 28. Juli 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP Holding SE (ISIN: DE000A2P4LJ5, WKN: A2P4LJ) haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot der FUTRUE GmbH (die „Bieterin“) vom 14. Juli 2025 an alle Aktionäre der PharmaSGP Holding SE veröffentlicht.

Nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage der Bieterin halten Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP Holding SE den Angebotspreis in Höhe von 28,00 EUR je PharmaSGP-Aktie aus finanzieller Sicht für angemessen. Unter Berücksichtigung aller in der Stellungnahme ausgeführten Aspekte erkennen der Vorstand und der Aufsichtsrat an, dass die Entscheidung der PharmaSGP-Aktionäre in Bezug auf das Delisting-Erwerbsangebot von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden kann. Vorstand und Aufsichtsrat haben daher entschieden, hinsichtlich der Annahme oder Nicht-Annahme des Delisting-Erwerbsangebots durch die Aktionäre keine Empfehlung abzugeben (neutrale Stellungnahme).

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP Holding SE gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG wurde auf der Webseite der PharmaSGP Holding SE unter https://ir.pharmasgp.com/ im Bereich „Die Aktie / Delisting“ in deutscher Sprache veröffentlicht.

Die Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots hat mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 14. Juli 2025 begonnen und endet voraussichtlich am 11. August 2025 um 24:00 Uhr (MESZ). Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage aufgeführt, die auf der folgenden Internetseite der Bieterin abrufbar ist: https://www.futrue-offer.com.

Wichtiger Hinweis:

Maßgeblich ist ausschließlich die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung, Zusammenfassung oder Ergänzung dieser Stellungnahme dar. Den Aktionären wird empfohlen, vor ihrer Entscheidung, ob sie das Delisting-Erwerbsangebot annehmen oder nicht, die begründete Stellungnahme vollständig zu lesen.

ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE

PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter „OTC“) und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen.

Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX®bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil®bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt®und Kamol®erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 118,8 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,3 %.

Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

