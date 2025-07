EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)



28.07.2025 / 14:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sindelfingen, den 28. Juli 2025

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen

für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert)

Erstes Halbjahr 2025 mit zwei Ankäufen im Konzern

Konzern-Ergebnis ohne größere Immobilientransaktion bei ca. + EUR 0,1 Mio. nach ca. – EUR 0,2 Mio. im Vorjahr deutlich reduziert

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Einzelgesellschaft von etwa ausgeglichen im Vorjahreszeitraum auf ca. + EUR 0,3 Mio. verbessert

Konzernbilanzsumme mit ca. EUR 37,8 Mio. nahezu unverändert

Das erste Geschäftshalbjahr 2025 verlief ohne größere Immobilienverkäufe. Es wurde lediglich in einer Tochtergesellschaft ein Restant mit ca. EUR 0,2 Mio. veräußert.

Gute Nachrichten gab es hingegen von der Ankaufseite. So wurde, wie bereits gemeldet, in einer Tochtergesellschaft ein zu einem Mehrfamilienhaus umzubauender Hochbunker in Stuttgart erworben. Hier ist mit Projektfertigstellung in 2027 zu rechnen. Des Weiteren wurde eine voll vermietete Gewerbeimmobilie mit einem Aktivansatz von ca. EUR 3,4 Mio. in Fellbach nahe Stuttgart erworben. Der Konzern ist damit dem geplanten Wiederanstieg der Mieten aus Immobilienbeständen mit annualisierten ca. EUR 1,3 Mio. nach lediglich noch ca. EUR 1,0 Mio. zum Jahresende 2024 ein gutes Stück nähergekommen.

Auch die Vermietungsaktivitäten entwickelten sich positiv mit weiteren Mietverträgen in einem wichtigen Objekt in Dresden. Die Quadratmeter-Mieten erhöhten sich leicht und die durchschnittliche Mietlaufzeit entwickelte sich positiv.

Es sind dies die ersten Ankäufe seit mehreren Jahren und drücken unsere Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Immobilienmärkte, zumindest in Teilbereichen, aus. Ob in diesem Jahr stille Reserven durch Objektverkäufe realisiert werden, hängt von der weiteren Marktentwicklung ab. Gleiches gilt für die Realisierung von Reserven hinsichtlich des Beteiligungsportfolios.

Mit Gutschrift der Dividende aus der Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG im dritten Quartal 2025 wird der Bilanzgewinn in der RCM-Einzelgesellschaft wieder deutlich positiv sein; dieser liegt derzeit nur leicht im Plus.

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter

https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/

anmelden können.

Disclaimer

:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogen, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogen Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ´U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ´securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

info@rcm-ag.de

Impressum

:

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.rcm-ag.de

,

info@rcm-ag.de

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart,

USt-IdNr.: DE215058656

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler,

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

28.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2175448 28.07.2025 CET/CEST