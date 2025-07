Amazon kündigt mehr Lohn für Logistik-Beschäftigte in Deutschland an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der US-Onlineriese Amazon will seinen Beschäftigten in der Logistik in Deutschland ab September mehr Lohn zahlen.

Dann würden die Einstiegslöhne für Logistikjobs in Deutschland von derzeit mindestens 15 Euro und mehr auf 15,65 Euro brutto pro Stunde und mehr steigen, kündigte Amazon am Dienstag an. Ab September 2026 sollen dann alle Amazon-Standorte in Deutschland Einstiegslöhne von mehr als 16,00 Euro brutto pro Stunde anbieten, kündigte der Konzern an. Amazon beschäftigt in Deutschland über 40.000 Menschen, den Löwenanteil davon in der Logistik. Amazon habe "seit 2014 jedes Jahr die Löhne für unsere Logistikmitarbeitenden erhöht", sagte Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland. Amazon biete zudem Zusatzleistungen wie Zuschüsse für Weiterbildungen.

Amazon liegt in Deutschland seit Jahren mit der Gewerkschaft Verdi im Streit. Verdi fordert, dass der US-Konzern die Flächentarifverträge für den Handel anerkennt. Nur mit diesen Verträgen seien Lohnsteigerungen festgeschrieben und es gebe zudem gesicherte Rahmenbedingungen und umfassende Sonderzahlungen für alle Tarifbeschäftigten, hatte Verdi erklärt. Amazon betont dagegen immer wieder, Bezahlung, Zusatzleistungen und Karrierechancen in dem Unternehmen seien "exzellent".

