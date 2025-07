GNW-News: Mavenir schließt umfassende Rekapitalisierung ab

^Durch die Transaktion werden bestehende Schulden in Höhe von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar getilgt und neue vorrangige Finanzmittel in Höhe von 300 Millionen US-Dollar gesichert, wodurch die Bilanz von Mavenir erheblich gestärkt wird. Mavenir ist für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg gut aufgestellt. Siris bleibt kontrollierender Anteilseigner mit Unterstützung wichtiger bestehender Kreditgeber von Mavenir. RICHARDSON, Texas, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und sein bestehender Investor Siris, eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen und die Wertsteigerung von Technologieunternehmen konzentriert, gaben heute bekannt, dass sie die zuvor angekündigte umfassende Rekapitalisierung (https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-signs-debt- recapitalization-transaction-to-drive-continued-growth/) mit den Kreditgebern von Mavenir abgeschlossen haben. ?Mavenir ist seit langem ein Vorreiter im Bereich der Cloud-Transformation. Dank unserer gestärkten finanziellen Basis sind wir nun noch besser aufgestellt, um weiterhin Innovationen für unseren globalen Kundenstamm zu entwickeln", erklärt Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. ?Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Siris und unseren Kreditpartnern das Netzwerk der Zukunft weiter neu zu definieren." Durch die Transaktion werden bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar getilgt und eine neue vorrangige Finanzierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar gesichert, zusätzlich zu einer kleineren nachrangigen Fazilität, die von Siris und den beteiligten Kreditgebern bereitgestellt wird. Mit einer stabileren Kapitalstruktur, erhöhter Liquidität und einer deutlich reduzierten Nettoverschuldung ist Mavenir gut positioniert für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg. Siris bleibt Mehrheitsaktionär von Mavenir und wird weiterhin als aktiver Partner an der Verwirklichung der Vision von Mavenir von einem cloud-nativen, KI-fähigen Netzwerk mitwirken. ?Der Abschluss dieser Transaktion spiegelt das Vertrauen und Engagement von Siris und den Kreditgebern gegenüber Mavenir und seiner Mission wider", so Hubert de Pesquidoux, Executive Chair von Mavenir und Executive Partner von Siris. ?Mit einer deutlich gestärkten Bilanz und der fortgesetzten Partnerschaft und Unterstützung von Siris wird Mavenir seine führende Position in der Softwarebranche weiter ausbauen." Über Mavenir Mavenir gestaltet die Zukunft der Netzwerke von heute mit Cloud-nativen, KI- fähigen Lösungen, die von Grund auf umweltfreundlich sind und Netzbetreibern die Vorteile von 5G erschließen und ihnen den Aufbau intelligenter, automatisierter und programmierbarer Netzwerke ermöglichen. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/) Über Siris Siris ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Kontrollinvestitionen in nordamerikanische, mittelständische Technologie- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat. Siris nutzt sein Netzwerk von exklusiven Executive-Partnern, um die operativen und strategischen Ziele seiner Investitionen zu identifizieren, zu validieren und umzusetzen. Siris hat seinen Sitz in New York und West Palm Beach und hat seit seiner Gründung bis zum 31. Dezember 2024 rund 9 Milliarden US-Dollar investiert. www.siris.com (http://www.siris.com/) Kontakte Für Mavenir: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com) Für Siris: Dana Gorman dana.gorman@h-advisors.global (mailto:dana.gorman@h-advisors.global) °