Von Küste zu Küste - US-Güterbahnen wollen zusammengehen

OMAHA/ATLANTA (dpa-AFX) - Mit dem Zusammenschluss zweier Güterbahnkonzerne könnte in den USA das erste Schienennetz von Küste zu Küste entstehen. Der Eisenbahnbetreiber Union Pacific will den kleineren Konkurrenten Norfolk Southern von der Ostküste für rund 85 Milliarden Dollar übernehmen. Wie beide Konzerne mitteilten, soll durch die Fusion die heimische Produktion sowie die Lieferkette innerhalb der USA gestärkt werden.

Netz erreicht 43 Bundesstaaten

Die neue Union Pacific Transcontinental Railroad würde den Angaben zufolge ein Netz mit einer Länge von 50.000 Meilen (gut 80.000 Kilometer) durch 43 Bundesstaaten umfassen. Der bisherige Union-Pacific-Chef Jim Vena will auch die Geschäfte des neuen Unternehmens lenken. Er habe zugesagt, mindestens fünf Jahre zu bleiben.

Bei der Übernahme will Union Pacific den bisherigen Norfolk-Southern-Aktionäre je Aktie ein Papier von Union Pacific sowie 88,82 Dollar in bar zahlen. So errechnet sich die Kaufsumme von rund 85 Milliarden US-Dollar, und das kombinierte Unternehmen kommt so auf einen Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar. Durch den Zukauf sollen jährlich rund 2,75 Milliarden Dollar an Synergieeffekten erzielt werden. Der Deal soll bis Anfang 2027 abgeschlossen sein - vorausgesetzt, die Behörden haben keine kartellrechtlichen Bedenken./ngu/DP/jha