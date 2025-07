Dow Jones Industrial Average® - Saisonale Herausforderungen im Aug./Sep.

Gerade die heißen Sommermonate August und September haben so ihre Tücken. Schließlich kam es in der Vergangenheit im 3. Quartal oftmals zu Korrekturbewegungen. In diesem Jahr fällt die Erholungsbewegung seit dem Apriltief (36.612 Punkten) mit einem Kursplus von über 20 % mehr als überzeugend aus, was ein charttechnisches Luftholen möglicherweise zusätzlich begünstigt. Gleichzeitig legt die typische Entwicklung der amerikanischen Standardwerte in US-Nachwahljahren eine Verschnaufpause nahe. Schließlich folgen von August bis Oktober – gemessen an den historischen Daten – drei Verlustmonate in Folge. In den kommenden beiden Monaten liegt gemäß Wahlzyklus zudem die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen unter 50 %. Saisonaler Rückenwind sieht zweifelsohne anders aus, sodass ein nachhaltiger Spurt über die historischen Hochs bei 45.000 Punkten alles andere als ein Selbstläufer wird. Über den Tellerrand hinaus, sollten Anlegerinnen und Anleger den Blick Richtung Jahresende schweifen lassen. Eine stärker als üblich ausfallende Weihnachtsrally im Dezember stellt eine saisonale Schnittmenge zwischen US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus – und somit eine weitere saisonale Besonderheit im Jahr 2025 – dar.

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

