EQS-News: Steyr Motors veröffentlicht Halbjahresbericht – Neuer Höchststand von über EUR 300 Mio. beim Auftragsbestand erreicht

Steyr Motors veröffentlicht Halbjahresbericht – Neuer Höchststand von über EUR 300 Mio. beim Auftragsbestand erreicht

Umsatz steigt in H1/2025 um 17,1 % auf EUR 23,1 Mio. (Vorjahr: EUR 19,7 Mio.)

EBIT bei EUR 3,4 Mio. – dies entspricht einer EBIT-Marge von 14,8 %

Auftragseingang deutlich über Vorjahr – Auftragsbestand als Basis für mittel- bis langfristiges Wachstum auf über EUR 300 Mio. stark ausgebaut

Darüber hinaus zusätzliches Potenzial von rund EUR 200 Mio. vorhanden

Strategische Rahmenverträge mit internationalen Partnern abgeschlossen

Prognose 2025 bestätigt: Umsatzanstieg von mindestens 40 % und EBIT-Marge von über 20 % erwartet

Steyr, Österreich, 31. Juli 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Dank gezielter Investitionen in den Personalaufbau, die Materialbevorratung und die Erweiterung der Produktionskapazitäten konnte das Unternehmen das Umsatzwachstum fortsetzen und gleichzeitig die Basis für eine weitere Ergebnissteigerung im Jahresverlauf schaffen.

Steyr Motors erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 17,1 % auf EUR 23,1 Mio. (Vorjahr: EUR 19,7 Mio.) und liegt damit im Rahmen seiner Planungen. Das EBIT lag bei EUR 3,4 Mio., was einer Marge von 14,8 % entspricht. Die Entwicklung des Ergebnisses reflektiert den gezielten Ausbau der Kapazitäten insbesondere beim Personal und bei der Vorhaltung von Material, was sich in höheren Personal- und Materialaufwendungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum widerspiegelt. Die Maßnahmen dienen zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und insbesondere zur Vorbereitung des anstehenden starken Produktionshochlaufs, um den hohen Auftragsbestand abzuarbeiten. Zudem fallen hochmargige Engineering-Umsätze mit einem Schlüsselkunden stichtagsbedingt ins zweite Halbjahr, was sich im weiteren Jahresverlauf in einem steigenden Profitabilitätsniveau zeigen wird. Mit dem erfolgreichen Kapazitätsaufbau ist das Unternehmen gut positioniert, um in der zweiten Jahreshälfte wie geplant mit deutlich steigender Profitabilität zu wachsen und darüber hinaus die Wachstumsdynamik zu beschleunigen.

Der Auftragseingang hat sich im ersten Halbjahr besonders dynamisch entwickelt und ist gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Hervorzuheben ist dabei eine außergewöhnlich hohe Visibilität, die Steyr Motors bereits heute eine belastbare Planungssicherheit in die mittelfristige Zukunft ermöglicht. Neue strategische Rahmenvereinbarungen mit namhaften Partnern wie Rheinmetall Landsysteme GmbH (Deutschland), Laborde Products Inc. (USA), Ghatge Patil Industries (Indien) sowie neuen Kunden in Lateinamerika und Asien stärken die internationale Präsenz der Steyr Motors AG sowohl für zivile als auch rüstungsbezogene Anwendungen und bestätigen die Wirksamkeit der globalen Business-Development-Strategie. Der gesamte Auftragsbestand hat sich bis 2030 auf über EUR 300 Mio. erhöht. Dies ist ein deutliches Signal für die nachhaltige Positionierung des Unternehmens im internationalen Wettbewerb und eine mehr als solide Grundlage für planbares, organisches Wachstum in den kommenden Jahren.

Über den bestehenden Auftragsbestand hinaus bieten sich weitere konkrete Chancen mit bereits bestehenden Kunden, den Auftragseingang kurzfristig deutlich zu erhöhen. Beispielhaft hier ist die geplante Beschaffung im Rahmen einer EU-Initiative des deutschen Verteidigungsministeriums zu nennen, das aktuell zur Aufstellung einer neuen NATO-Brigade den Kauf von rund 2.500 Rad-Schützenpanzern und etwa 1.000 Leopard-2-Kampfpanzern prüft. Die sich daraus ergebenden potenziellen Aufträge sind bislang weder im Auftragsbestand noch in der aktuellen Prognose enthalten und bieten nach Einschätzung des Unternehmens weiteres Umsatzpotenzial von rund EUR 100 Mio.

Sie verdeutlichen zudem die Dynamik, die sich aus den laufenden internationalen Rüstungsinitiativen ergibt. Die anhaltend hohe geopolitische Unsicherheit hat insbesondere im Defense-Geschäft zu einer weltweit steigenden Nachfrage geführt – allen voran in Europa, den USA und Indien.

Parallel dazu prüft das Unternehmen in einer laufenden Machbarkeitsstudie den Aufbau einer lokalen Fertigung in Südostasien mit einem jährlichen Potenzial von bis zu 3.000 Einheiten. Dieses im Auftragsbestand ebenfalls noch nicht enthaltene Umsatzpotenzial beträgt weitere ca. EUR 100 Mio. bis 2030 und unterstreicht die attraktiven langfristigen Expansionschancen.

Auch strukturell und technologisch hat sich Steyr Motors im ersten Halbjahr gezielt weiterentwickelt: Neben dem personellen Ausbau – mit Fokus auf Engineering und Vertrieb – wurde die internationale Expansion mit einem neuen Büro in Jakarta sowie neuen Vertriebskanälen in der ASEAN-Region deutlich vorangetrieben.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG: „Wir investieren gezielt in Menschen, Strukturen und Märkte – und sehen bereits im laufenden Jahr die ersten Früchte dieser Arbeit. Der starke Auftragseingang und die hohe Visibilität für die kommenden Jahre geben uns die nötige Planungssicherheit, um weiter profitabel zu wachsen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg der Profitabilität, insbesondere durch die Umsetzung mehrerer margenstarker Projekte.“

Der Vorstand bestätigt angesichts der soliden operativen Entwicklung, des fortgesetzten Hochlaufs bestehender Programme und der anhaltend starken Nachfrage seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Erwartet wird weiterhin ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % bei einer EBIT-Marge von über 20 %.

Halbjahresbericht und Telefonkonferenz

Der Halbjahresbericht 2025 steht auf der Internetseite der Steyr Motors AG im Bereich Investor Relations unter ir.steyr-motors.com zur Verfügung.

Heute um 14:00 Uhr (MESZ) findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren zudem eine Telefonkonferenz statt. Die aktuelle Investorenpräsentation zu den Halbjahreszahlen 2025 wird auf ir.steyr-motors.com veröffentlicht. Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich: https://webcast.meetyoo.de/reg/LQGYHcTiGKFu



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



