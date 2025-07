Siemens verkauft Healthineers-Aktien für eine Milliarde Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Münchner Technologiekonzern Siemens hat ein rund eine Milliarde Euro schweres Aktienpaket seiner Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers verkauft.

Die Beteiligung an Siemens Healthineers sei auf 71,1 von 73,0 Prozent gesunken, erklärte Siemens in einer Pflichtmitteilung am Donnerstag. Zum Börsenkurs von Siemens Healthineers ist das Aktienpaket 1,03 Milliarden Euro wert. "Wir haben mehrfach und klar zum Ausdruck gebracht, dass wir unseren Anteil an Siemens Healthineers im Zuge der Akquisitionen von Altair und Dotmatics reduzieren werden, ohne hiermit strategische Entscheidungen zu präjudizieren", sagte ein Siemens-Sprecher in München.

Finanzvorstand Ralf Thomas hatte angekündigt, bis zu fünf Prozent der Healthineers-Aktien zu verkaufen, um die beiden milliardenschweren Software-Übernahmen in den USA zum Teil zu finanzieren. Im Februar hatte die Siemens AG mit einer Blitz-Platzierung eines Pakets von 2,4 Prozent an Healthineers schon 1,45 Milliarden Euro erlöst.

Die Entscheidung, ob und wie weit Siemens sich darüber hinaus aus dem Medizintechnik-Konzern zurückziehen will, soll bis zum Jahresende fallen. Bis zu einem Kapitalmarkttag im Dezember will sich der Vorstand um Roland Busch die Karten legen, ob er die Mehrheit abgibt und die Tochter mittelfristig ganz in die Unabhängigkeit entlässt.

