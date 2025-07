Ukrainisches Parlament stimmt für Rücknahme von Korruptionsgesetz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Das ukrainische Parlament hat die Wiederherstellung der Unabhängigkeit von zwei wichtigen Anti-Korruptionsbehörden auf den Weg gebracht.

Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag mit 331 zu null Stimmen einen Gesetzentwurf an, mit dem die von Präsident Wolodymyr Selenskyj veranlassten Einschränkungen der Behörden wieder rückgängig gemacht werden sollen. Selenskyj hatte mit seinem Vorgehen die schwerste politische Krise in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs ausgelöst. Auf Druck von Demonstranten und mehreren europäischen Spitzenpolitikern lenkte er jedoch schließlich ein und legte den Gesetzentwurf zur Korrektur seines Handelns vor, der nun das Parlament passierte. Das Gesetz muss noch von Selenskyj unterzeichnet werden.

