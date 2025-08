Innenminister vermutet Linksextremisten hinter Brandsätzen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Brandanschlag mit zwei Brandsätzen auf die Bahnstrecke Duisburg-Düsseldorf ist laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wahrscheinlich von Linksextremisten begangen worden. "So, wie unsere Behörden diesen Sabotageakt gerade lesen und verstehen, waren das Linksextremisten, die versuchen, uns in eine vorindustrielle Zeit zurück zu bomben", sagte Reul.

Die Gruppe "Kommando Angry Birds", die sich dazu bekannt habe, "kennen unsere Behörden als linksextremistische Mitmach-Kampagne. Die hat in den letzten Jahren im Raum Düsseldorf schon mehrfach sabotiert."

So gingen Anschläge auf Telekommunikationsmasten in dem Ort Langenfeld/Erkrath und ein Tunnelbrand an der A46 auf das Konto der Gruppe. Die Ermittlungen würden mit hohem Aufwand geführt, seien aber nicht ganz einfach, weil es sich nicht um eine fest gefügte Gruppe handele.

Der Anschlag zeige, "wie verletzlich unsere kritische Infrastruktur ist", sagte Reul. Umso wichtiger sei es, die Täter zu finden./fa/DP/zb