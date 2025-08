Deutschen Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 129,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,69 Prozent.

Die etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Festverzinslichen. Bei den Anleihen zeigte sich eine leichte Gegenbewegung, nachdem am Freitag ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Anleihen gestützt hatte. Der Arbeitsmarktbericht blieb nicht nur im Juli hinter den Erwartungen zurück. Auch der Stellenaufbau in den beiden Vormonaten wurde drastisch nach unten revidiert. Die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank ist daher gestiegen.

Allerdings ist US-Präsident Donald Trump dabei, das Vertrauen in künftige Statistiken zu schwächen. "Trumps Reaktion auf die Zahlen, die Chefin des Bureau of Labor Statistics (BLS) zu entlassen, unterstreicht seinen zweifelhaften Umgang mit Fakten und schürt Sorgen vor einer Politisierung der Fed und nun auch der Statistikbehörden", schreiben Experten der Dekabank./jsl/jkr/men