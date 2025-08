EQS-News: Mutares hat den Erwerb der inTime Group von der Super Group Limited erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares hat den Erwerb der inTime Group von der Super Group Limited erfolgreich abgeschlossen



04.08.2025

Dienstleistungsunternehmen im Bereich Transport und Logistik

Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Umsatz von ca. EUR 115 Mio. im Jahr 2024

München, 4. August 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Erwerb der inTime Group von der Super Group Limited erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services von Mutares durch den Aufbau einer leistungsstarken Plattform im Bereich zeitkritischer Logistikdienstleistungen.

Die inTime Group ist ein Dienstleistungsunternehmen mit einem breiten Portfolio im Bereich Transport und Logistik. Das Unternehmen gliedert sich in drei operative Geschäftsbereiche. Das Kerngeschäft adressiert den wachstumsstarken Markt für Transport und Logistik von zeitkritischen Lieferungen (inTime). Ergänzt wird das Leistungsportfolio durch umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Third-Party Logistics und Fifth-Party Logistics inkl. Beratung und Lagerung (Trans-Logo-Tech). Mit LibCycle, dem dritten Geschäftsbereich, erschließt sich das Unternehmen ein strategisch relevantes Zukunftsfeld: das ganzheitliche und nachhaltige Transportmanagement für Lithium-Ionen-Batterien – sowohl aus industriellen Restbeständen als auch dem Endverbrauch.

Das Unternehmen ist mit seinem Netzwerk europaweit vertreten und hat seinen Hauptsitz in Isernhagen in Deutschland. Mit rund 450 Mitarbeitenden erwirtschaftete es einen Umsatz von ca. EUR 115 Mio. in 2024.



