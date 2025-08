IRW-News: Graphano Energy Ltd.: Graphano kündigt Aktiensplit im Verhältnis 5:1 an

IRW-PRESS: Graphano Energy Ltd.: Graphano kündigt Aktiensplit im Verhältnis 5:1 an

Vancouver, BC, 1. August 2025 / IRW-Press / Graphano Energy Ltd. (Graphano oder das Unternehmen) (TSX-V: GEL; OTC PINK: GELEF; FWB: 97G0) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors einen Forward-Split der Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) genehmigt hat, wobei eine (1) derzeit im Umlauf befindliche Stammaktie in fünf (5) Stammaktien aufgeteilt werden soll (der Aktiensplit).

Der Aktiensplit steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und des Abschlusses bestimmter administrativer Vorgänge, einschließlich der Zustellung einer Mitteilung an die Warrant-Inhaber im Einklang mit den Bedingungen des Warrant-Vertrags. Der Stichtag und das Gültigkeitsdatum des Aktiensplits werden bekannt gegeben, sobald sie festgelegt wurden.

Das Unternehmen verfügt zum heutigen Datum über 17.188.268 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Abschluss des Aktiensplits werden sich voraussichtlich etwa 85.941.340 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf befinden. Das autorisierte Aktienkapital des Unternehmens bleibt unverändert.

Der Aktiensplit wird auch zu einer anteilsmäßigen Anpassung der Bedingungen aller ausstehenden wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens führen, darunter Aktienoptionen und Aktienkaufwarrants. Die Anzahl der Wertpapiere, die bei Ausübung oder Umwandlung begeben werden, und die entsprechenden Ausübungs- und Umwandlungspreise werden nach Maßgabe ihrer entsprechenden Bedingungen angepasst, um dem Aktiensplit Rechnung zu tragen.

Der Aktiensplit erfolgt auf einer Push-out-Basis und es besteht daher kein Handelsbedarf für die eingetragenen oder wirtschaftlichen Aktionäre. Bestehende Direct Registration Statements (DRS), die Stammaktien repräsentieren, haben weiterhin Gültigkeit und sollten von den Aktionären einbehalten werden. Odyssey Trust Company (Odyssey), die Registrierungs- und Übertragungsstelle des Unternehmens, wird die angemessene Anzahl weiterer Stammaktien elektronisch an CDS Clearing and Depository Services Inc. (CDS) für die Verbreitung an nicht eingetragene (wirtschaftliche) Aktionäre ausgeben. Odyssey wird auch aktualisierte DRS per Post oder E-Mail an eingetragene Aktionäre schicken, die die zusätzlichen Stammaktien reflektieren, die infolge des Aktiensplits begeben wurden.

In Verbindung mit dem Aktiensplit kommt es nicht zu einer Änderung des Namens, des Handelskürzels oder der CUSIP-Nummer des Unternehmens.

Ziel des Aktiensplits ist eine Verbesserung der Liquidität der Stammaktien am öffentlichen Markt und eine Verbreiterung der Anlegerbasis des Unternehmens, indem die Stammaktien für Anleger zugänglicher gemacht werden.

Weitere Einzelheiten wie der Stichtag und das Gültigkeitsdatum des Aktiensplits werden in einer weiteren Pressemeldung bekannt gegeben.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Quebec (Kanada), das direkt neben Kanadas einziger aktiver Graphitmine liegt, war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und anderen Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, treibt das Unternehmen die Erschließung seiner Projekte voran, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Luisa Moreno

Chief Executive Officer und Direktorin

E: info@graphano.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind einschränkungslos zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss, den Zeitpunkt und die Auswirkungen des geplanten Aktiensplits, die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, die Zustellung der erforderlichen Mitteilungen an die Warrant-Inhaber, die Ausgabe von Stammaktien in Verbindung mit dem Aktiensplit, die Anpassung der ausstehenden wandelbaren Wertpapiere und die erwartete Verbesserung der Liquidität und der Zugänglichkeit für Aktionäre. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Graphano als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen zeitnah eingehen werden, dass die erforderlichen Mitteilungsfristen und administrativen Schritte ohne Verzögerungen abgeschlossen werden, Risiken in Verbindung mit Verzögerungen oder dem Unvermögen, die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange einzuholen, Verzögerungen bei der Koordination oder Zustellung der Mitteilungen gemäß den Warrant-Verträgen, die allgemeine Marktlage, regulatorische Änderungen, dass die Marktbedingungen weiterhin günstig sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel einzunehmen, um seine Geschäftspläne umzusetzen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäftstätigkeit und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten, und andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Diese sowie andere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) - dem nationalen System der Canadian Securities Administrators, das von allen Marktteilnehmern für Einreichungen und die Berichterstattung genutzt wird - aufgeführt. Die Anleger werden angehalten, diese vor einer Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens zu prüfen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Punkte verlassen. Graphano übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls diese sich ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

