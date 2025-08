Aktien New York Schluss: Erholung abgebrochen nach trüben Wirtschaftsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihren Erholungskurs vom Vortag letztlich abgebrochen. Im Dienstleistungssektor hatte sich die Stimmung im Juli unerwartet eingetrübt. Dies bremste die Indizes nach Veröffentlichung der Daten aus.

Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,14 Prozent auf 44.111,74 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 verlor 0,73 Prozent auf 23.018,56 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,49 Prozent auf 6.299,19 Zähler nach.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank würden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen an eine Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt, hieß es von Helaba mit Blick auf die Daten aus dem Service-Sektor. Die Fed stehe vor Herausforderungen, kommentierten die Experten von Capital Economics und verwiesen zugleich auf den weiter gestiegenen Indikator für bezahlte Preise.

Die Zinssenkungsfantasie brachte den Kursen am Dienstag kaum Auftrieb, weil sich Anleger auf die nachlassende Konjunktur fokussierten. Die konjunkturellen Sorgenfalten würden größer, so Helaba weiter. Am vergangenen Freitag hatte ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht die Sorgen vor einer sich abkühlenden Wirtschaft bereits befeuert und die Börsen-Indizes auf Talfahrt geschickt, von der sie sich am Montag ein Stück weit erholt hatten./ajx/he