EQS-News: Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung

Emissionspreis deutlich über 100%

Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen Investorenbasis



Düsseldorf, 05. August 2025 – Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um EUR 70 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 185 Mio. aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von deutlich über 100% mit EUR 70 Mio. festgesetzt.

Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.

„Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.

Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

