Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

Bertrandt AG
Unternehmen: Bertrandt AG
ISIN: DE0005232805
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 05.08.2025
Kursziel: 24,00 EUR
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Analyst: Bastian Brach

Q3 erwartet schwach - Anstehende OEM-Modellpläne und Zoll-Einigung dürften Grundlage für Erholung in 2026 bilden

Bertrandt hat gestern den Q3-Bericht des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Auf der Top und Bottom Line trafen die Ergebnisse unsere Erwartungen und spiegeln damit insbesondere die aktuell geringe Auslastung wider. Sowohl die vorläufige Zoll-Einigung zwischen der EU und den USA als auch anstehende Cycle-Plan-Entscheidungen sehen wir jedoch als positives Indiz für eine absehbare Erholung im kommenden Geschäftsjahr. [Tabelle] Q3-Zahlen im Rahmen der Erwartungen: Die gestern veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal 2024/25 bestätigen die Prognoseanpassung vom Mai und spiegeln die weiterhin herausfordernde Branchenlage wider. Die Gesamtleistung lag mit 225,6 Mio. EUR (MONe: 227,0 Mio. EUR) erwartungsgemäß deutlich unter dem Vorjahreswert (-23,4% yoy) und auch das EBIT fiel mit -24,6 Mio. EUR (MONe: -25,5 Mio. EUR) signifikant niedriger aus. Hauptgrund für die schwache Entwicklung bleibt die anhaltend niedrige Auslastung infolge verzögerter Projektabrufe durch die OEMs. Projektpipeline bietet mittelfristig Potenzial - Cycle Plans in Vorbereitung: Positiv werten wir erste Anzeichen für eine Normalisierung bei Projektentscheidungen. So soll im August die Entscheidung über die neuen Modellzyklen bei VW und Porsche fallen, was erfahrungsgemäß eine hohe Vergabetätigkeit bei externen Entwicklungsdienstleistern zur Folge hat. Bertrandt dürfte hiervon aufgrund der engen Beziehungen zu beiden OEMs profitieren und mit der Gewinnung neuer Aufträge auch die Auslastung im kommenden Geschäftsjahr signifikant ggü. den aktuell schwachen Werten steigern. Mittelfristig erwartet der Entwicklungsdienstleister eine Rückkehr der Auslastung auf Werte von rund 95% (aktuell: ca. 85%), mit welcher das Ziel einer EBIT-Marge von 6-9% erreichbar wäre. Zoll-Deal zwischen EU und USA reduziert Unsicherheit und dürfte Investitionsentscheidungen fördern: Die Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA dürfte die Unsicherheit für OEMs reduzieren, insbesondere im Hinblick auf Investitionsentscheidungen in Modellzyklen und Produktionsstandorte. Da gerade diese Planungsentscheidungen zuletzt vielfach zurückgestellt und verschoben wurden, erwarten wir in den kommenden Quartalen einen teilweisen Nachholeffekt hinsichtlich der Vergabe von Entwicklungsprojekten. Auch hier sehen wir Bertrandt attraktiv positioniert, um von einer Belebung des Projektgeschäfts überproportional zu profitieren. Fazit: Die Q3-Zahlen bestätigen die aktuell schwache Auslastung, die sich sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig widerspiegelt. Dennoch sehen wir positive Impulse aufgrund von anstehenden Modellentscheidungen im laufenden Monat sowie geopolitischer Entspannung durch die Zoll-Einigung. 