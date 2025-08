Original-Research: PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH 05.08.2025 / 15:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE Unternehmen: PSI Software SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2025 Kursziel: 40,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Zum ersten Halbjahr 2025 auf Kurs Die PSI Software SE ist nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befindet sich das Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringt in der Anfangsphase jedoch deutlich höhere Kosten mit sich, die das Ergebnis zunächst einmal belasten. Hierzu zählen Investitionen in neue Produkte, Technologien, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften. In Zukunft erwartet das Management daraus aber deutlich höhere Margen. Die Cloud-Transformation soll bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedert sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 läuft die Transformationsphase, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließt. Ab 2028 steht dann die Skalierung auf der Agenda. Dadurch sollen deutlich höhere Margen erzielt werden. Das Management hat sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. Dies sind ambitionierte Ziele, die jedoch das Potenzial von PSI bei einer erfolgreichen Transformation veranschaulichen. Die diversen Maßnahmen zeigen auch bereits erste Erfolge. So lag der Auftragseingang im ersten Quartal mit 158 Mio. Euro auf Rekordniveau und zum Halbjahr wurde erstmals die Marke von 200 Mio. Euro übersprungen. Dazu trugen sowohl zahlreiche Großaufträge von Bestandskunden als auch Orders von Neukunden bei. Im Rahmen des Transformationsprogramms "PSI Reloaded" setzte das Management auch eine neue Organisationsstruktur um. Aus der Reorganisation erhoffen sich die Verantwortlichen auch höhere Synergieeffekte. Aber die Gesellschaft verfügt auch noch über offene Baustellen. Im Segment Grid & Energy Management wurde neben Maßnahmen zur Fokussierung des Produktportfolios sowie zur Steigerung der Effizienz im Bereich Professional Services und Wartung auch noch ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt. Hierdurch erwartet der Vorstand für 2025 Einmalaufwendungen im hohen einstelligen Millionenbereich, die das Ergebnis belasten. Ab dem kommenden Jahr rechnet das Management jedoch dann mit der Realisierung deutlicher Kosteneinsparungen. Im Zuge einer erfolgreichen Transformation sehen wir in den kommenden Jahren deutlich wachsende Umsätze und kräftig steigende Margen. 2025 wird das Ergebnis aber durch die Investitionen in die Transformation und das Kostensenkungsprogramm noch einmal stark belastet. Vor diesem Hintergrund stützen wir uns bei unserem Peer-Group-Vergleich im Sinne einer adäquaten Bewertung der PSI-Aktie auf das erwartete KGV für 2026. Bei einem auf dieser Basis deutlich auf 40,00 Euro angehobenen Kursziel empfehlen wir weiterhin, den Anteilsschein der Berliner Softwarespezialisten zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=40a486cf21ee723ddb05d5e6889f6f81 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2179772 05.08.2025 CET/CEST °