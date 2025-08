Personalvermittler Adecco sieht Anzeichen für Markterholung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Personaldienstleister Adecco hat im zweiten Quartal besser gearbeitet als erwartet und sieht eine "positive Dynamik" bei Einstellungen.

Der Umsatz erhöhte sich im Zeitraum April bis Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungs- und arbeitstagsbereinigt leicht um 0,4 Prozent auf 5,78 Milliarden Euro, teilte der Konzern aus Zürich am Dienstag mit. Im Juli habe sich das Wachstum fortgesetzt. Der operative Gewinn zog im zweiten Quartal währungsbereinigt um sechs Prozent auf 115 Millionen Euro an. Adecco schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet, die einer unternehmenseigenen Umfrage zufolge den Umsatz auf 5,74 Milliarden Euro und den operativen Gewinn auf 107 Millionen geschätzt hatten.

Die Volumen hätten sich im zweiten Quartal verbessert, und auch im dritten Quartal halte die positive Dynamik bislang an, erklärte Adecco. Für das dritte Quartal stellte der Konzern einen saisonalen Anstieg der Bruttomarge in Aussicht. Auch Konkurrent Randstad hatte jüngst von Verbesserungen in einigen Schlüsselmärkten gesprochen.

