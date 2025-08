Dax höher erwartet - Konjunktur und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent höher bei 23.846,07 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgten neu entflammte Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September. An der Wall Street machten unter den Markterwartungen ausgefallene Konjunkturdaten die Anleger hingegen nervös.

In den Mittelpunkt rückt am Mittwoch die deutsche Industrie. Ökonomen gehen von einem Zuwachs der Aufträge im Juni von 1,0 Prozent zum Vormonat aus. Damit würde das Pendel nach einem Auftragsschwund in die andere Richtung ausschlagen: Die Aufträge waren im Mai wegen der sinkenden Nachfrage aus dem Inland überraschend deutlich um 1,4 Prozent zurückgegangen.

Für die Euro-Zone werden die monatlichen und jährlichen Einzelhandelsumsätze für Juni veröffentlicht. Experten erwarten dabei ebenfalls einen Anstieg nach einem Rückgang im Vormonat.

Bei den Unternehmen geht es mit der Bilanzsaison weiter. Die Anleger blicken unter anderem auf die Geschäftsberichte von Bayer, Siemens Energy, Vonovia, Fresenius und der Commerzbank. Im Rampenlicht in den USA stehen etwa die Zahlen der Schnellrestaurantkette McDonald's und des Unterhaltungskonzerns Walt Disney.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 23.846,07

EuroStoxx50 5.249,59

EuroStoxx50-Future 5.266,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 44.111,74 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.299,19 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 40.731,15 +0,5%

Shanghai 3.627,54 +0,3%

Hang Seng 24.947,45 +0,2%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)