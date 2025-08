Generali will Mediobancas Offerte für Banca Generali weiter prüfen

TRIEST (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali will eine mögliche Übernahme seiner Vermögensverwaltung Banca Generali durch die Investmentbank Mediobanca noch länger prüfen. Generali habe einen Brief der Interessentin beantwortet, teilte der Versicherer am Mittwoch mit seinen Halbjahreszahlen mit. Darin gehe es um mögliche künftige geschäftliche Beziehungen zwischen Generali und Mediobanca.

Zum Inhalt der Stellungnahme gab Generali nichts bekannt. Je nachdem könnte dies das weitere Vorgehen von Mediobanca-Chef Alberto Nagel beeinflussen. Dieser könnte für die kommenden Wochen ein Aktionärstreffen einberufen, um sich seinen Übernahmeplan für die Banca Generali genehmigen zu lassen.

Mediobanca bietet in eigenen Aktien umgerechnet derzeit etwa 6,5 Milliarden Euro für die Banca Generali. Der Plan gilt als Versuch von Nagel, sich gegen eine Übernahme seines Instituts durch die Banca Monte dei Paschi di Siena zu wehren.

Unterdessen steigerte der Versicherer Generali seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank geringerer Schäden um fünf Prozent auf 2,15 Milliarden Euro. Während die Prämieneinnahmen nur um knapp ein Prozent auf 50,5 Milliarden Euro stiegen, warf vor allem das Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr ab als ein Jahr zuvor./stw/tav/mis