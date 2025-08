Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG 06.08.2025 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Zwischen Restrukturierung und Erneuerung: Digitalexperte mit Turnaround-Potenzial In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 verzeichnet die SYZYGY AG einen deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse um 15,8 % auf 29,41 Mio. EUR (VJ: 34,93 Mio. EUR). Nach dem schwachen Start in das laufende Geschäftsjahr war auch das zweite Quartal von einer rückläufigen Nachfrage geprägt. Diese lag insbesondere im Beratungssegment sowie im Performance-Marketing-Geschäft vor, also in Geschäftsbereichen, die besonders stark unter der schwachen Konjunkturlage leiden. Beratungsprojekte sind in schwierigen Marktlagen meist die ersten, die auf den Prüfstand gestellt oder verschoben werden. Nach Berichtsregionen getrennt ist der Umsatzrückgang insbesondere auf die beiden Segmente Deutschland und Polen zurückzuführen. In Deutschland sind die Umsätze auf 23,78 Mio. EUR (VJ: 28,84 Mio. EUR) zurückgegangen. Einerseits hat sich die Schwäche im Beratungsgeschäft verschärft, andererseits macht sich der Wegfall des Lufthansa-Etats bemerkbar. Letzteres hat unseren Schätzungen zufolge zu einem Umsatzrückgang in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR geführt. Laut der SYZYGY AG haben sich die Kernbereiche Digital Experience und IT-Services dagegen planmäßig entwickelt. Das Segment Polen, das einen großen Teil des GCI-Geschäfts mit US-Kunden generiert, verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 3,05 Mio. EUR (VJ: 3,78 Mio. EUR). Im Segment UK & US hingegen führten Neu-kundengewinne zu einer leichten Umsatzsteigerung auf 2,79 Mio. EUR (VJ: 2,48 Mio. EUR). Der starke Umsatzrückgang konnte trotz fortlaufender Restrukturierungsmaßnahmen nicht kostenseitig aufgefangen werden, wodurch sich das EBIT auf 0,50 Mio. EUR (VJ: 2,84 Mio. EUR) ebenfalls sichtbar reduzierte. Die ersten sechs Monate des Jahres 2025 waren von Restrukturierungsmaßnahmen geprägt, erste Kostenentlastungen werden erst im Verlauf des zweiten Halbjahres sichtbar. Darüber hinaus hat die SYZYGY AG ihre Vertriebsaktivitäten zur Neukundengewinnung aufrechterhalten. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung hat SYZYGY die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 reduziert. Bei einem erwarteten Umsatzrückgang von rund 14 % bei einer EBIT-Marge von rund 3 % erreicht werden. Bislang war man von einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von 7 % ausgegangen. Das bedeutet, dass das zweite Halbjahr noch keine relevanten Aufholeffekte aufweisen dürfte. Niedrigere Sonderaufwendungen sollten aber zu einem besseren operativen Ergebnis führen. Wir passen unsere Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027 an die Unternehmens-Guidance an. Zwar sind die deutschen Gesellschaften von der Schwäche des Beratungsgeschäfts sowie vom Wegfall des Lufthansa-Etats betroffen, jedoch dürften sich die weiteren Kernbereiche planmäßig entwickeln. Wir passen unsere Umsatzprognose für das Jahr 2025 auf 59,71 Mio. EUR (bisher: 63,18 Mio. EUR) an und erwarten ein EBIT in Höhe von 1,81 Mio. EUR (bisher: 4,45 Mio. EUR). Für die Folgejahre behalten wir unsere bisherigen Wachstumsannahmen bei; aufgrund der niedrigeren Ausgangslage nehmen wir jedoch auch hier Prognoseanpassungen vor. Die Reduktion der Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 bildet eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells. Dem steht zwar ein kurszielerhöhender Roll-Over-Effekt gegenüber, insgesamt reduziert sich der im Rahmen des Bewertungsmodells ermittelte faire Unternehmenswert jedoch auf 4,75 EUR (bisher: 5,30 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. 