Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 06.08.2025 / 12:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2025 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann UmweltBank schließt Q2 im Rahmen der Erwartungen ab Die UmweltBank hat jüngst Q2-Zahlen gemeldet, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Nachdem in Q1 im Zuge einer Beteiligungsveräußerung ein Sonderertrag von rd. 10 Mio. EUR anfiel, schloss das Institut das Q2 mit einem leichten Verlust ab. In H2 dürfte das planmäßig gelaunchte Girokonto zu einer Erhöhung der Erträge beitragen. Darüber hinaus wurde die FY-Guidance sowie der Mittelfristausblick bestätigt. Niedrigeres Zinsumfeld bremst Dynamik im Einlagengeschäft: Während die Retail-Einlagen konstant auf dem Niveau des Vorquartals lagen (3,6 Mrd. EUR), konnte die Anzahl der Kunden in Q2 leicht um rd. 2.000 auf 161.000 (+1,3% qoq). Auf die Einlagen wird aktuell eine Zinsmarge von 100BP erzielt und dementsprechend 1,00% Zinsen p.a. gezahlt. Angesichts der niedrigeren Verzinsung des Tagesgelds, gehen wir auch in H2 von einer geringen Wachstumsdynamik der Einlagen aus. Nichtsdestotrotz stellt das Einlagengeschäft aufgrund des vergleichsweise wenig kapitalintensiven Charakters u.E. zusammen mit dem Girokonto den wichtigsten kurz- bis mittelfristigen Treiber der Profitabilität dar. Der Roll-Out des Girokontos hat bereits planmäßig begonnen, wobei der Fokus initial insbesondere auch auf den Bestandskunden liegt, die bereits von der Marke 'UmweltBank' überzeugt werden konnten. Das Konto liegt preislich mit 4,90 EUR/Monat auf Höhe anderer traditioneller Banken und verfügt u.E. über ein marktübliches Leistungsspektrum. Neben der Basisgebühr, die bei aktiver Nutzung im ersten Jahr erlassen wird, erzielt die UmweltBank bspw. über Kartengebühren weitere Erlöse. Eigenmittel beschränken weiterhin Kreditvergabe - BaFin-Sonderbeauftragter verlässt UmweltBank: Das Neukreditgeschäft belief sich in Q2 auf 10 Mio. EUR und lag im ersten Halbjahr bei 40 Mio. EUR (Vj.: 49 Mio. EUR). Da zahlreiche Altkredite ausliefen, reduzierte sich das Gesamtkreditvolumen von 3,5 Mrd. EUR in Q1 auf 3,2 Mrd. EUR. Das Ziel, 250 bis 350 Mio. EUR Neukreditgeschäft in 2025 zu erzielen, wurde bestätigt. Der Zinsüberschuss verbesserte sich in Q2 erfreulich auf 15,1 Mio. EUR (Q1/25: 13,7 Mio. EUR; Vj.: 10,1 Mio. EUR) und lag damit auf Höhe unserer Erwartungen. Das Finanzergebnis lag mit 1,5 Mio. EUR in Q2 auf normalisiertem Niveau, das in Q1 noch vom besagten positiven Veräußerungseffekt getrieben wurde. Durch die erfolgreiche Platzierung einer Windkraft-Anleihe stieg zudem das Provisions- und Handelsergebnis auf 2,7 Mio. EUR, sodass wir unsere FY-Prognosen insgesamt bestätigen. Wie angekündigt erhöhte sich die Risikovorsorge bereits in H1/25 (4,0 Mio. EUR), wobei der Großteil der erwarteten Aufwendungen von 10-15 Mio. EUR in 2025 auf das zweite Halbjahr entfallen wird und das herausfordernde Umfeld im Real Estate-Bereich widerspiegelt. Insgesamt stand in Q2 ein Ergebnis vor Steuern und Rücklagen von -3,6 Mio. EUR zu Buche (H1: 6,7 Mio. EUR), wobei die Bank weiterhin ein EBT zwischen 5 bis 10 Mio. EUR erwartete. BaFin-Sonderbeauftragter verlässt UmweltBank: Der bestellte Sonderbeauftragte verließ die Bank Mitte Juli, was u.E. einen bedeutenden Schritt in Bezug auf die erfolgreiche Beseitigung der festgestellten Mängel und die von uns erwartete Reduzierung der Kapitalanforderungen darstellt. Wir erwarten daher weiterhin eine erste partielle Reduktion der Eigenmittelanforderungen in H2/25, was ein höheres Kreditneugeschäft ermöglichen dürfte. Fazit: Die UmweltBank konnte ihr Zinsergebnis in Q2 wie geplant weiter steigern. Gleichzeitig flachte das Momentum im Einlagengeschäft aufgrund des niedrigeren Zinsumfelds ab und dürfte in H2 u.a. durch den Launch des Girokontos kompensiert werden. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel i.H.v. 8,00 EUR. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 