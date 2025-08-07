Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17,50 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evonik
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden