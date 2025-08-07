Werbung ausblenden
Stellenabbau geplant

Energiekonzern Uniper mit Gewinneinbruch

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

(Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und will nun 400 Planstellen abbauen.

Der Konzernüberschuss schrumpfte auf 267 Millionen Euro nach zuletzt 903 Millionen Euro, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Der Abbau von 400 Planstellen sei ein erster Schritt, die Personalplanung anzupassen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass frei werdende Stellen nicht wieder besetzt werden. Uniper hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das Halbjahr vorgelegt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniper
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertheute, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin
Rheinmetall verfehlt Erwartungenheute, 08:03 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall verfehlt Erwartungen
JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken einheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein
Schaeffler arbeitet an Einstieg in Rüstungsindustriegestern, 11:59 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler arbeitet an Einstieg in Rüstungsindustrie
Quartalsbericht veröffentlicht
BP-Gewinn sinkt nicht so stark wie befürchtet05. Aug. · dpa-AFX
BP-Gewinn sinkt nicht so stark wie befürchtet
Wall Street
US-Börse macht Freitagsverluste wett - Zinssenkungshoffnung gibt Auftrieb04. Aug. · dpa-AFX
US-Börse macht Freitagsverluste wett - Zinssenkungshoffnung gibt Auftrieb
Weitere Artikel
Werbung ausblenden