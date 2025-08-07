Stellenabbau geplant
Energiekonzern Uniper mit Gewinneinbruch
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com
(Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und will nun 400 Planstellen abbauen.
Der Konzernüberschuss schrumpfte auf 267 Millionen Euro nach zuletzt 903 Millionen Euro, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Der Abbau von 400 Planstellen sei ein erster Schritt, die Personalplanung anzupassen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass frei werdende Stellen nicht wieder besetzt werden. Uniper hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das Halbjahr vorgelegt.
