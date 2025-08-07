EQS-News: NORMA Group entwickelt neue Hochleistungs-Kabelschelle und erhält Großauftrag für Rechenzentrum in Asien

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Maintal, Deutschland, 7. August 2025 – Die NORMA Group hat eine neue korrosionsbeständige Edelstahl-Schelle zur Befestigung von Kabelsträngen entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von Elektrogroßinstallationen wie Rechenzentren zugeschnitten ist. Die „Quad Cable Cleat“ ist so konzipiert, dass sie bis zu vier Kabel gleichzeitig sichern kann und bietet hohe Stabilität, optimalen mechanischen Schutz und ist besonders kompakt für Anwendungen mit hohen Anforderungen.

Das Produkt wurde im Dezember 2024 auf den Markt gebracht und wird in Changzhou, China, hergestellt. Im ersten Halbjahr 2025 erhielt die NORMA Group von einem US-amerikanischen Kunden einen bedeutenden Auftrag für ein Rechenzentrum-Projekt in Malaysia, bei dem auch die neue Befestigungslösung zum Einsatz kommt. Das Unternehmen wird mehr als 92.000 Kabelschellen liefern, davon entfallen rund 38 Prozent auf das neue Produkt. Die Befestigungsschellen werden zur Sicherung der mehr als 170 Kilometer langen elektrischen Leitungen verwendet, die für die Stromversorgung des Rechenzentrums benötigt werden.

„Dieser Auftrag unterstreicht die hohe Nachfrage auf dem Markt und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen schnell zu entwickeln und zu liefern", so Mark Wilhelms, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group. „Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial für unser Industriegeschäft in der Region Asien-Pazifik, insbesondere für Anwendungen in Rechenzentren, der Bahninfrastruktur und anderen Einsatzgebieten mit hohen Anforderungen."

Mit dieser neuesten Ergänzung bietet die NORMA Group nun ein komplettes Sortiment an Kabelschellen an – für einfache, dreifache und vierfache Kabelführung. Damit erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio und stärkt seine Position auf dem globalen Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder.

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

